La hermanastra de Meghan Markle pasa de enemiga a pelota

26 oct 2017

Todo puede suceder cuando un pr√≠ncipe no necesariamente encantado sino pelirrojo entra en tu vida. Hasta que tu hermanastra, enemiga declarada, se convierta en una inesperada aliada. ¬ŅPor respeto? ¬ŅPor miedo a las represalias? ¬ŅPor el vil metal? Se admiten apuestas sobre el giro de 360¬ļ que Samantha Grant, autora en ciernes de 'The Diary of Princess Pushy's Sister' (El diario de la hermana de la princesa trepa) ha dado en relaci√≥n a Meghan Markle,

Grant, 52 a√Īos, ex actriz y ex modelo, ha ido dejando caer todo tipo de afirmaciones inquietantes desde que su hermana saltara a la fama como novia de Enrique de Inglaterra. Por ejemplo, que Markle hab√≠a planeado desde su infancia convertirse en princesa (como todas, ¬Ņno?). O que dej√≥ de frecuentarla cuando en 2008 le diagnosticaron esclerosis m√ļltiple y termin√≥ en silla de ruedas. ‚ÄúSi la familia real supiese c√≥mo ha tratado Meghan a su propia familia, quedar√≠a horrorizada‚ÄĚ, lleg√≥ a afirmar la adorable hermanastra.

Todo ha cambiado, sin embargo, desde que la relaci√≥n se oficializara no oficialmente con un beso p√ļblico en los Juegos Invictus celebrados en Toronto. Ahora, Samantha Grant dice de su hermana que ‚Äúes un amor. Ella es muy animada, encantadora y vivaz. No s√© c√≥mo podemos ser medio hermanas, porque o lo eres o no lo eres. En mi coraz√≥n y en mi d√≠a a d√≠a ella es mi hermana y es absolutamente maravillosa. Que nadie se confunda sobre lo que opino de ella‚ÄĚ. ¬°Qu√© cambio de registro! Entonces, lo que dijo anteriormente a la prensa, ¬Ņera mentira? ‚ÄúNo hay que creerse lo que publica la prensa sensacionalista. Dice cosas inveros√≠miles y horribles sobre casi todo el mundo‚ÄĚ.