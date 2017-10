Estas son las actrices españolas que sí han sufrido acoso sexual

27 oct 2017

Después de lo visto en el caso Weinstein (y también con la multiplicación de casos publicados en el hashtag #MeToo), resulta bastante ingenuo pensar que si aquí no sabemos de famosas que han sufrido acoso sexual, es porque no existen. De hecho, lo más fácil es que la situación sea aún peor y el miedo de las intérpretes a no trabajar, aún más acuciante. Sin embargo, algunas actrices sí han dado un paso adelante para hablar de violencia sexual.Por ejemplo, Leticia Dolera.

En una carta publicada en el diario.es, Leticia Dolera cuenta cómo a los 18 años, en su primer rodaje, tuvo que aguantar cómo el director, un hombre de cuarenta años, le tocara un pecho repetidamente ante otros hombres que no dijeron nada. Diez años después, tuvo que soportar que un actor le tocara el trasero mientras rodaban una escena.

Aitana Sánchez Gijón ha contado cómo en una ocasión la citaron para una prueba en una habitación de hotel de la que salió corriendo. Carla Hidalgo se encontró con que, en un viaje de trabajo, el productor pretendía compartir habitación con ella. "Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más", le dije este al verla marchar. Junto a estos casos, El Mundo también recoge la experiencia de Ana Gracia, que vio cómo un director la encerraba en su despacho, y de Maru Valdivieso, que se vio obligada a desnudarse de cintura para arriba en una prueba. Valientes.