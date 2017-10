Selena Gomez y The Weeknd: la historia terminó

31 oct 2017

Selena Gomez y Abel Tesfaye han durado solo 10 meses, una eternidad en las relaciones postadolescentes y también en la era de Instagram: en este corto tiempo nos dejan cientos de 'selfies' mutuamente likeados y todo tipo de instantáneas de amor. Casualmente, el domingo pasado, Selena fue pillada compartiendo desayuno y visita a la Iglesia con Justin Bieber, su ex. Ojalá no vuelvan a las escandalosas andadas.

“Selena y Abel llevan dejándolo y volviendo varios meses”, ha contado una fuente anónima a la revista 'People'. “Todo se complicó por la gira de él y que ella tuviera que permanecer en Nueva York por trabajo”. De hecho, Selena ha hecho esfuerzos ímprobos para poder seguir la gira de él, como coger aviones para pasar solo unas horas junto a su ex amor. Sin embargo, no ha sido suficiente. Que sepamos, aún se hablan y han quedado como amigos. Bien por ellos.

De todos modos, el interés de los paparazzi y los fans se centra ahora del papel que Justin Bieber puede jugar en este preciso momento en la vida de Selena. En principio, The Weeknd no es de los que creen que será positivo: como muestra de desaprobación y, probablemente, de decepción, Abel dejó de seguir a varios amigos y familiares de Selena en Instagram al saber de esta cita. Parece que el nexo de unión entre Serena y Justin es difícil de borrar. Una especie de atracción fatal que quizá le faltaba en su relación con The Weeknd. De él dijo en una reciente entrevista: “Soy afortunada porque él es más mi mejor amigo que cualquier otra cosa”.