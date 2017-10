31 oct 2017 ixone landaluce

Me estoy durmiendo". No lo sabía, pero eran las últimas palabras que Sheryl Sandberg, número dos de Facebook, le iba a dirigir a su marido, Dave Goldberg. Habían dejado a sus hijos en casa y estaban disfrutando de unos días de vacaciones en un resort de lujo de México para celebrar el cumpleaños de un amigo. Unas horas después de aquella siesta, Sandberg descubrió a Goldberg, un exitoso emprendedor de Silicon Valley, tendido en el suelo del gimnasio del hotel y rodeado de un charco de sangre. Aunque intentaron reanimarle y le trasladaron a un hospital cercano, falleció debido a una arritmia cardiaca no diagnosticada. Tenía 47 años. Unas horas después, voló de vuelta a casa y les contó a sus hijos lo que había ocurrido. Es, dice, lo más difícil que ha hecho nunca. Ese día empezó su nueva vida, una con la que jamás contó.

Cuando en 2013 la directiva publicó Lean in, convertida en la biblia del liderazgo femenino, hablaba del matrimonio en términos casi revolucionarios. Su máxima: "Haz de tu pareja un auténtico compañero". Aquel 1 de mayo de 2015, una de las mujeres más poderosas de mundo, que hizo rentable a Google y después a Facebook, que trabajó en el Banco Mundial y en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que se formó en Harvard y que había amasado una fortuna de más de 1.000 millones de dólares y que, según algunos, podría haber tenido un brillante futuro político, enviudaba de forma trágica y repentina, perdía a su compañero y con él toda su autoestima.

Durante semanas, se durmió llorando en brazos de su madre. Un mes después, publicó un post en su muro de Facebook que desde entonces ha generado más de 75.000 comentarios y que supuso el inicio de su recuperación. Ahora, desnuda su dolor publicando su segundo libro, 'Opción B' (que el 9 de noviembre publica Conecta) con un claro afán de resultar útil mientras explica la odisea de sobrevivir a la tragedia.

Mujerhoy Este es un libro tan emotivo como generoso. ¿Por qué quiso compartir una experiencia tan íntima?

Sheryl Sandberg En la tradición judía, el luto dura 30 días, pero después de ese tiempo yo solo sentía aflicción y un abrumador sentimiento de aislamiento. Antes de que Dave muriera, llevaba a mis hijos al colegio por las mañanas y todo el mundo me saludaba. Llegaba al trabajo y charlaba con mis compañeros. De pronto, me rodeaba el silencio. La gente temía decir algo equivocado y por eso preferían no decirme nada. Entonces, publiqué un post en mi muro de Facebook.

Mujerhoy ¿Y cuál fue la reacción?

Sheryl Sandberg De pronto, la gente empezó a hablar conmigo y volví a sentirme conectada con el mundo. No me ayudó a librarme de la tristeza, pero me deshice de ese terrible sentimiento de aislamiento. Y eso me ayudó mucho. No empecé a trabajar en el libro hasta muchos meses después, pero creo que esa experiencia, ese post, es lo que me llevó a emprender este camino.

Mujerhoy Supongo que una de sus motivaciones es ayudar a las personas que se encuentran en su misma situación.

Sheryl Sandberg Sí. Ahora estoy escribiendo otro libro sobre el crecimiento postraumático, la forma en la que crecemos como personas después de sufrir un evento dramático. Y una forma habitual de hacerlo es ayudar a otras personas a superar lo que nosotros ya hemos superado. Además, esto me ayuda a responder una pregunta complicada: ¿ha salido algo bueno de todo esto? Dave era una persona extremadamente generosa y por eso siento que de esta manera estoy honrando su vida.

Mujerhoy Compartir está en los cimientos de la cultura de Facebook. ¿Habría escrito este libro si no formara parte de esta empresa?

Sheryl Sandberg No lo sé, la verdad, pero mi intuición me dice que probablemente no lo habría hecho. Trabajar aquí me ha cambiado, me ha hecho entender el poder de compartir. Mark [Zuckerberg] habló de los abortos que él y su mujer habían sufrido, yo he compartido la pérdida de mi marido... Eso no quiere decir que pensemos que todo el mundo debe hablar de sus problemas personales en una red social. Pero una de las cosas que he aprendido es que una tragedia puede aislarte terriblemente. Si quieres escuchar el silencio a tu alrededor, di que tienes cáncer. ¿Quieres que todo el mundo deje de hablarte? Pierde un hijo. Hablar no termina con el dolor, pero sí con el aislamiento.

Mujerhoy Mucha gente no sabe qué decir en esas situaciones y por eso prefiere evitarlas. ¿Qué deberíamos hacer?

Sheryl Sandberg Uno de los errores más comunes es pensar que preguntarle a una persona qué tal está solo le va recordar lo que ha pasado. Yo misma solía hacerlo. La primera vez, ofrecía mis condolencias y después no volvía a mencionarlo. Pero es un error. A mí nadie me puede recordar que Dave se ha muerto. Es imposible porque nunca se me olvida. Cuando no lo mencionamos, lo único que estamos haciendo es aislar a esa persona.

Mujerhoy En los peores momentos, ¿qué le animó a seguir adelante y recuperarse del golpe?

Sheryl Sandberg Mis hijos. Tenía que levantarme de la cama por ellos.

Mujerhoy ¿Qué es lo que más le preocupaba, lo que le mantenía despierta por las noches?

Sheryl Sandberg Mis hijos. ¿Cómo voy a educar a dos niños que acaban de perder a su padre? ¿Cómo hago para vuelvan a ser felices, para que vivan en un ambiente estable? Su mundo se había derrumbado y yo no podía devolvérselo. Pero me di cuenta de que podía darles otras cosas. Ahora, les veo relacionarse con otros chavales que también han perdido a sus padres y son ellos los que dicen: "Todo va a ir bien".

Mujerhoy Después de una pérdida así, ¿la tristeza te abandona en algún momento o simplemente hay que aprender a vivir con ella?

Sheryl Sandberg Ahora es más llevadera. hace poco fue el primer día de colegio de mis hijos.Cuando murió Dave ese fue un día horrible. Esta vez, en cambio, fueron al colegio pensando en que iban a volver a ver a sus amigos, como el resto de los niños. No estaban pensando en que su padre no estaría allí con ellos. Y eso es un gran progreso. Yo nunca pensé que iba a experimentar ese tipo de crecimiento personal. Creía que siempre me sentiría de la misma manera. Y esa ha sido una gran revelación para mí.

Mujerhoy Luego, está ese impulso primario de pensar por qué diablos te ha tenido que tocar a ti. ¿Cómo se combate esa rabia?

Sheryl Sandberg Tienes que aceptarla. De hecho, ignorar ese sentimiento es una de las peores cosas que puedes hacer. Creo que eso solo lo hace aún más duro. Hay que reconocer que es natural sentirse así.

Mujerhoy Supongo que volver a ser feliz es un proceso largo y doloroso. ¿Cómo empezó usted a recuperar la alegría?

Sheryl Sandberg Recuerdo que me habían invitado a un bar mitzvah [celebración tradicional judía] y empecé a bailar una de mis canciones favoritas con un amigo. De pronto, me caí literalmente al suelo. Por un minuto, muchos meses después de la muerte de Dave, me sentía bien, estaba contenta. Y un instante después, eso me hizo sentirme terriblemente culpable. De alguna manera, sentía la necesidad de que alguien me diera permiso para volver a estar bien.

Mujerhoy ¿Y quién fue esa persona?

Sheryl Sandberg Mi cuñado, el hermano de Dave, me dijo: "Sheryl, todo lo que Dave quería es que tú y tus hijos fuerais felices. No le quites eso en la muerte". Y yo quiero que este libro sirva para trasmitirles este mensaje a las personas que están en esa situación. Ya es suficientemente triste haber perdido a un marido, no dejes que eso destruya el resto de tu vida. Todo el mundo se merece ser feliz. Todo el mundo.

d. r. Foto de su álbum familiar. d. r. Sheryl Sandberg y su marido Dave Goldberg. d. r. Foto familiar. d. r. Sheryl Sandberg y su marido Dave Goldberg.

Mujerhoy En su primer libro, Lean in, hacía hincapié en la importancia de encontrar un compañero con el que compartir objetivos y responsabilidades. Entonces, se le censuró que, en cierta forma, alienara a las madres solteras. ¿Entiende aquellas críticas?

Sheryl Sandberg Aquel libro tenía un capítulo dedicado a hablar sobre cómo deberías convertir a tu pareja en un compañero de verdad. Ahora me doy cuenta de lo duro que tuvo que ser leerlo para aquellas mujeres que no tienen pareja. Cuando lo escribí, no lo entendía del todo. Y, de hecho, probablemente sigo sin entender qué significa ser madre soltera.

Mujerhoy A menudo, vivir una experiencia traumática sirve para poner en orden las prioridades. ¿Cómo ha cambiado su relación con su trabajo y su carrera?

Sheryl Sandberg Ya no tengo la flexibilidad de antes, siempre estoy en casa a la hora de la cena. Pero mi carrera todavía me importa mucho, necesito significado en mi vida. De hecho, creo en nuestra misión mucho más que antes. Sabía que a muchas personas les ayudaba compartir los recuerdos de sus seres queridos a través de Facebook, pero experimentarlo en primera persona es otra cosa. Por eso, siento que ahora estoy más comprometida con mi trabajo.

Mujerhoy ¿Qué ha aprendido sobre la amistad a través de esta experiencia?

Sheryl Sandberg Mis amigos me han sostenido y siguen haciéndolo día a día, en cada cumpleaños, en cada fecha señalada... Si no fuera por ellos, no estaría aquí hoy.

Mujerhoy ¿Y sobre el amor? ¿Qué sabe ahora que desconocía antes?

Sheryl Sandberg Lo profundamente que puedes amar a una persona incluso después de que haya muerto. Todavía quiero a Dave tanto como le quería cuando estaba vivo. Y eso es algo que jamás hubiera entendido antes.

Mujerhoy En este tiempo, ha rehecho su vida sentimental. ¿Se ha sentido juzgada?

Sheryl Sandberg Después de la muerte de una pareja, se observa con recelo tanto a los hombres como a las mujeres que inician una nueva relación, pero creo que a nosotras se nos juzga con más dureza. Yo hubiera preferido no haber tenido que salir con nadie más, ya estaba con la persona que quería, pero la vida me cambió y no tengo esa opción. La gente tiene que entenderlo. Apoyar a alguien en estas circunstancias no significa solamente sostenerles cuando lloran, sino también ayudarles a pasar página.

Mujerhoy Es usted una de las mujeres más influyentes del mundo. ¿Entiende ese estatus como una forma de responsabilidad?

Sheryl Sandberg Siento la responsabilidad de hacer bien mi trabajo. En este momento, estoy tratando de conseguir que otras empresas, no solo Facebook, amplíen los días de baja por fallecimiento de un familiar cercano. Si yo puedo utilizar mi voz para que esas políticas cambien, eso me parece muy importante.

Mujerhoy Siempre ha mantenido que no buscaba hacer carrera política. Sin embargo, mucha gente piensa que sería usted una gran candidata a la Casa Blanca, especialmente en los tiempos que corren. ¿Reconsideraría su decisión?

Sheryl Sandberg No, no quiero hacer carrera política. Me encanta mi trabajo y creo profundamente en nuestra misión en Facebook.

Mujerhoy Hablando de política, ¿qué es lo que más le preocupa de la situación que atraviesa su país? ¿Cree que la llegada de Trump ha servido para movilizar a las mujeres?

Sheryl Sandberg Creo que el mundo está más dividido y polarizado que nunca. Hace poco se cumplieron 97 años de la legalización del voto femenino en Estados Unidos. Cuando piensas en eso, te das cuenta de que hemos llegado muy lejos en muchos aspectos, pero que en otros todavía tenemos que seguir luchando. Y nunca ha sido tan importante como ahora defender nuestros derechos.