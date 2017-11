Justin Bieber podría estar tratando de volver con Selena Gomez

2 nov 2017

Nos lo temíamos: el encuentro entre Justin Bieber y Selena Gomez no iba a ser tan inocente como nos temíamos. Los acontecimientos se están desarrollando justo al contrario de lo esperado y precisamente conforme manda el estereotipo: el ex irrumpe con la intención de recuperar su trono y, mientras, el recién dejado borra todas las huellas de la relación en las redes sociales. Parece que la ruptura después de seis meses de relación no ha sido tan fácil ni tan amistosa como pensábamos.

Sin embargo, existen obstáculos que a Justin Bieber le será complicado superar. Uno de los más importantes, la propia familia de Selena Gomez, muy preocupada por las consecuencias que pueda tener para una recién recuperada Selena (recordemos que ha pasado por un trasplante de hígado y un tratamiento por depresión y ansiedad en los últimos meses) volver a frecuentar al fiestero Bieber. "Piensan que ya ha causado suficiente sufrimiento a Selena, mientras que él espera poder demostrar que ha cambiad", afirma una fuente cercana a la familia.

"En los últimos meses, su vida ha dado un giro. Ya no es el Justin Bieber que era. Por eso tienen tanto que contarse y, de hecho, se lo están pasando bien poniéndose al día", explica esta misma fuente a la revista 'People'. Recordemos que Selena y Justin estuvieron saliendo cuatro años, entre 2010 y 2014, época en la que se convirtieron en la pareja más adorada por los fans, como Britney Spears y Justin Timberlake o Johnny Depp y Winona Ryder en su época.