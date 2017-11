¿Quién ha denunciado a María Forqué en Instagram?

3 nov 2017

Muchas supimos de María Forqué, la hija de 27 años de la actriz Verónica Forqué y el director de cine Manuel Iborra, cuando apareció en la campaña Loewe Oro Collection 2012, aquel polémico vídeo que reclutaba a influencers e hijos de famosos sin muco guión a la vista. Lo único que María decía era: “¡Arriba las pestañas!”. Cinco años después, convertida ya en una artista de vanguardia, vuelve a ser protagonista de nuevo por las razones equivocadas.

Instagram ha decidido cerrar el perfil de María Forqué por considerar que sus publicaciones no cumplen los códigos éticos de la plataforma. Todo parece indicar que alguien ha denunciado su perfil, alguien que no considera que sus desnudos artísticos, casi siempre relacionados con lo sangriento, lo inquietante o el bondage, sean realmente artísticos. María Forqué crea a través de su cuerpo, con lo que es inevitable que tenga que mostrarlo en el contexto de su sensibilidad, radicalmente chocante.

Tras conocerse este nuevo caso de censura, se han empezado a movilizar sus seguidores para reclamar bajo la etiqueta #FreeMariaForque (Liberad a María Forqué) que Instagram le devuelva su perfil. “El arte no es un crimen” o “¿Por qué permitís cuentas porno pero no cuentas artísticas?” han sido algunos de los argumentos utilizados para expresar su reclamo. No es la primera vez que esta plataforma se excede en sus funciones reguladoras: recordemos la campaña #FreeTheNipple, en la que modelos como Naomi Campbell reclamaban que los pezones de las mujeres son tan dignos como los de los hombres y no han de ser censurados.