Justo después de terminar la sesión, Eva González no puede evitar pedirle al fotógrafo que la retrate de perfil para mostrar la incipiente curva de su embarazo bajo los pantalones de pinzas. No puede ocultarlo: se siente feliz. Acaba de celebrar dos años de matrimonio con el torero Cayetano Rivera, es presentadora de 'Masterchef', uno de los programas de televisión más populares del momento, y en unos meses será madre por primera vez.

Eva tiene una forma directa y franca de responder, aunque se le nota que no puede evitar estar en guardia ante las preguntas personales. Nunca le gustó hablar de su vida. Sin embargo, desde su llegada al mundo de la televisión, ha estado bajo el foco de los medios de comunicación, por sus relaciones de pareja, primera con Arturo Valls, más tarde con Iker Casillas y, finalmente, con Rivera, heredero de una de las sagas del toreo más importantes de nuestro país y una de las figuras más perseguidas de la prensa del corazón. Así que, a pesar de su reserva, no ha podido evitar la persecución de los periodistas, las fotos y las preguntas incómodas.

Porque, además, parece que le persiguen los tópicos: andaluza, prototipo de belleza del sur (es también embajadora de Elvive, de L’Oréal Paris)… y mujer de torero. Sin embargo, es todo lo contrario: apenas se la ha visto en la plaza y ha confesado que no era aficionada al toreo hasta que conoció a su marido. Ni siquiera le gustaba la copla hasta que se convirtió en presentadora de otro 'talent show', 'Se llama copla', en Canal Sur.

Con su próxima maternidad, ha tenido que enfrentarse a la curiosidad popular otra vez. Pero, en esta ocasión, ha sido diferente. "La verdad es que estoy encantada. Desde el momento en que lo contamos, me he sentido súper querida y arropada. Me emociona recibir tanto cariño", asegura. ¿Se tomará quizá un descanso tras ser madre? "No es fácil la conciliación familiar y laboral –admite–. De momento, estoy trabajando al mismo nivel. No sé cómo me voy a sentir en unos meses, pero pienso seguir trabajando. Y cuando tenga al bebé será exactamente igual". En eso, también contradice el tópico. No ha parado de trabajar, en televisión y en la moda, desde hace 20 años y no parece que vaya a bajar el ritmo.

Mujerhoy ¿Cómo ve su carrera a medio o largo plazo?

Eva González La televisión me gusta mucho. Empecé como modelo con 17 años e hice mi primer programa a los 21 o 22. Desde entonces, nunca me ha faltado trabajo. Me encanta comunicar y sentirme cerca del espectador. Mi futuro ideal sería seguir trabajando en la televisión, es lo que lo que me hace feliz. Aunque, eso sí, sin dejar a un lado la moda, que es de donde vengo.

Porque, a sus ojos, sigue siendo Eva María González Fernández (Mairena del Alcor, Sevilla, 1980), la hija de Encarna, ama de casa, y de Manuel, agricultor, que se levantaba con el alba para trabajar el campo. La misma que eligió estudiar Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y que empezó a hacer de modelo para ganarse un dinero. Solo que entonces surgió la oportunidad de presentarse al certamen de Miss Sevilla y, después, al de Miss España. Entonces, los estudios quedaron a un lado. Poco después se presentaba a su primer casting de televisión.

Mujerhoy ¿Qué queda de aquella chica a la que se le fueron abriendo tantos caminos que no había planeado?

Eva González Queda todo. Me siento de pueblo, muy de pueblo, más que una amapola [Risas]. Lo que pasa es que la vida, en esta profesión y en cualquier otra, te va enseñando muchas cosas, y vas sumando esos aprendizajes

MH En su profesión va todo más deprisa. ¿Eso influye?

E.G. Sí que es verdad que se vive todo más rápido, o se viven más experiencias. Pero, yo sigo siendo la misma, aunque tampoco sabría decirte cómo sería otra Eva. Soy la que soy.

MH Dicen que al primer concurso de miss no se presentó usted, la presentaron unos amigos

E.G. Sí, eso fue en el primer concurso que se organizó en mi pueblo. Y una cosa fue dando paso a otra. El concurso ahora está muy deteriorado, creo que ya ni existe, pero en su momento no era así. Te abría muchas puertas. Y luego, había un componente mío personal, que es que me hacía mucha ilusión ser miss de mi pueblo para luego contárselo a mis nietos.

MH ¿Pensó que podía llegar a ser Miss España?

E.G. Jamás pensé que iba a ganar el concurso, ni por supuesto nada de lo que sucedió después. Yo estaba trabajando, en la universidad, y para mí la moda era más una afición por la que encima me pagaban.

MH ¿Qué espacio le sigue dando a la moda?

E.G. Llevo más tiempo vinculada al mundo de la moda que a ninguna otra cosa. De hecho, en los programas siempre intento apoyar a los diseñadores españoles, porque creo que tenemos unos talentos maravillosos en este país, y yo siempre intento impulsarlos. Para mí es un gran placer, porque muchos de los que me visten son conocidos y amigos míos.

MH ¿Qué le ha aportado la televisión que no le aportaba la moda?

E.G. Son etapas distintas. Intenté probar a ver si me gustaba la tele. Y me gustó. Y descubrí que me gustaba mucho comunicar y hablar. Una cosa fue llevando a la otra y, al final, me veo felizmente en uno de los programas de más éxito de este país. Soy una persona muy afortunada.

Es algo que repite a menudo a lo largo de la entrevista: "Soy una mujer afortunada". Y la verdad es que se la ve exultante, como si no pudiera pedirle nada más a la vida. Su primera colaboración en televisión fue en 2004 en un programa de humor en Antena 3, 'UHF', donde trabajaba junto a Nuria Roca y Florentino Fernández. Después apareció en un capítulo de la serie 'Los Serrano', interpretando a una profesora de educación física. Y, desde entonces, concursos, programas y series de humor, realities, galas de premios, especiales de Nochevieja...

Eva ha trabajado con algunas de las estrellas más importantes de la pequeña pantalla, desde Manel Fuentes a Andreu Buenafuente. Ante la cámara mezcla un estilo directo, fresco y cómplice con las maneras de modelo, una fórmula muy personal que ha resultado un éxito y que la ha situado al frente de uno de los programas más populares de la televisión actual, el 'talent show' de gastronomía 'Masterchef', que ya ha emitido su quinta edición y que se ha multiplicado con sus versiones Junior y Celebrity. "Con 37 años no puedes vivir solo de tu físico, tienes que tener otro tipo de talento para seguir ante una cámara", dice.

MH ¿Le preocupa envejecer?

E.G. No, no, no. Como toda mujer, bueno, y como todo hombre, me gusta verme y sentirme bien. Pero no soy de las que se cuidan mucho, ni de las que viven muy pendientes de su físico. Soy bastante práctica, también con mi físico.

MH ¿Qué valores le gustaría transmitir a sus hijos?

E.G. Los que mi madre, y mi familia, que es un gran matriarcado, me han transmitido a mí. Estoy muy orgullosa de la educación que he tenido, y es la que yo quiero dar a mi hijo o a mi hija.

MH ¿Ha pensado que sería mejor que su marido dejara el toreo?

E.G. Eso es una cosa muy personal de él. Es Cayetano el que tiene que tomar la decisión.

