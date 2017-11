Michelle Pfeiffer cree que el acoso en Hollywood "es sistémico"

6 nov 2017

En general, las actrices más icónicas de Hollywood, aquellas que ya eran estrellas en el siglo XX, no han dado mucho la cara en el escándalo de la prevalencia brutal de la violencia sexual en Hollywood. Incluso Meryl Streep, normalmente todo sentido y sensibilidad cuando se trata del dolor ajeno, ha resbalado al opinar que nadie sabía de las fechorías de Harvey Weinstein y del resto de depredadores, cuando hemos ido descubriendo cómo su comportamiento era de dominio público. Lo que había era miedo a contarlo.

Por suerte, Michelle Pfeiffer ha dejado correr algo más el tiempo antes de manifestarse y puede hacerlo con más datos y razones. Ella sí que admite que el acoso sexual y los abusos son el pan de cada día en la vida de las mujeres jóvenes que aspiran a trabajar en la industria del cine. "Nunca he trabajado con Harvey Weinstein", ha reconocido la actriz en una entrevista concedida a la cadena de televisión BBC. "Pero tengo que reconocer que he tenido algunas experiencias de acoso. Desde que empezó todo esto, no hay una sola mujer con la que haya hablado que no me haya contado un caso. Lo cual indica que estamos ante un problema sistémico".

"Últimamente tengo conversaciones con mujeres que conozco de toda la vida en las que por primera vez hablamos de este asunto y no paran de salir más casos", reconoció la actriz. "Quiero pensar que esto es algo que está haciendo pensar a los hombres. Percibo que se está produciendo una honda reflexión tanto en hombres como en mujeres".