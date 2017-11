¿Quién le ha hecho esta faena a Blake Lively?

7 nov 2017

Imagina que eres la perfecta representante de la perfección pija según las reglas del Upper East Side neoyorquino: melena rubia impecable; tipazo atlético irreprochable; estilo inalcanzable; marido perfecto y casa de ensueño. Efectivamente, hablo de Blake Lively. Imagina que eres Blake Lively. ¿Qué tipo de guiones le pueden llegar a tu agente? Pues seguramente todos los que le habrían enviado a Gwyneth Paltrow hace una década: historias de niñas bien de barrio de clase alta. Tu viva imagen.

Todo esto viene al caso de 'The Rhythm Section', la película que Lively está rodando en Berlín y en la que, en vez de sacarle partido a su 'look' caído del mismísimo cielo, la convierten en un verdadero espantajo. De verdad: esa peluca no hay quien se la crea. Parece ser que su personaje, Stephanie Patrick, es una mujer que pierde a toda su familia en un accidente de avión y decide autodestruirse viviendo en la calle. De ahí el plumas andrajoso y el chándal que se la cae de grande.

En la cinta, el personaje de Blake Lively recupera las ganas de vivir cuando se entera de que el accidente no fue tal, sino que hay un asesino de por medio. Decidida a descubrir la verdad, se convierte ella misma en una asesina para averiguarlo. Suponemos que será entonces cuando Blake recupere su aspecto habitual, a no ser que sea esta la típica película en la que una guapísima actriz tiene que caracterizarse como fea para ser tomada en serio por la crítica. Para que luego digan que para las guapas son todo ventajas...