Sophie Turner pide espacio para los niños de 'Stranger Things'

8 nov 2017

No hay duda de que las nuevas generaciones de estrellas, las actrices millenial que ya tienen fama y fortuna, están revolucionando Hollywood. No solo saben defender su personalidad y puntos de vista ante una industria que puede ser devoradora, sino que dan la cara para defender a los que aún no saben o no pueden hacerlo. Un buen ejemplo es Sophie Turner, superestrella de 'Juego de Tronos' con los pies totalmente en el suelo. Como le ocurre a Samsa, su personaje en la serie, ha pasado de presencia silenciosa a imprescidible.

Su última reflexión, también una llamada de atención ante una situación injusta, tiene que ver con los jovencísimos actores de 'Stranger Things', unos niños sobre los que la industria está poniendo la carga de la promoción de una manera brutal. Tanto, que los fans se enfadaron muchísimo cuando Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike Wheeler, decidió irse directamente a su habitación de hotel en vez de pararse a firmar autógrafos. Turner, que comenzó a rodar 'Juego de Tronos' con 13 años y se enfrentó a su primera promoción con 15, sabe muy bien de lo que habla cuando escribe lo siguiente:

“Ver a adultos hechos y derechos esperando en la puerta del hotel donde se alojan los actores de 'Stranger Things' y que luego les insulten por no querer pararse ante ellos es tremendo. Primero: ¿qué tipo de adulto en su sano juicio espera a UN NIÑO en la puerta de un hotel? Y segundo: antes que actores son niños, y no tienen ninguna obligación de pararse. Démosles el espacio que necesitan para poder madurar sin sentir que le deben algo a alguien por estar disfrutando de la infancia de sus sueños”. Amén, Sophie.