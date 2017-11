Ed Westwick ('Gossip Girl'), acusado de violación

8 nov 2017

Ayer por la tarde, la actriz Kristina Cohen publicó un largo post en Facebook en el que detalló la violación que sufrió hace tres años y que presuntamente perpetró Ed Westwick, el actor protagonista de 'Gossip Girl'. El relato es tremendo: su madre estaba muriendo de cáncer y ella se tuvo que enfrentar al asalto y a la falta de su madre prácticamente a la vez. Su novio de entonces, un productor amigo de Westwick, la llevó a su casa, donde el actor propuso un trío. Ella se negó y quiso irse: adujo que estaba cansada. La animaron a echarse una siesta en la habitación de invitados. Cuando se quiso dar cuenta, tenía a Westwick encima.

Cohen admite que en su momento calló porque se sintió culpable (su novio insistía en que ella había provocado la situación) y porque pensó que el actor podía echar a perder su carrera. Sin embrago, el fenómeno del #MeToo le ha permitido darse cuenta “de las tácticas que los hombres con poder ponen en práctica para depredar a las mujeres”. Aunque este es el momento de denunciar y apoyarse, no cabe duda de que cada una de estas mujeres que hace pública la violencia que ha sufrido, sigue enfrentándose al descrédito, la duda y la sospecha. No tienen nada que ganar y sí mucho que perder.

Por su parte, Ed Westwick no ha tenido más remedio que manifestarse al respecto de la acusación, aunque lo ha hecho de una manera muy escueta. En un post en su perfil de Instagram se ha limitado a colgar el siguiente texto: “No conozco de nada a esta mujer. Nunca he forzado a nadie de ninguna manera, a ninguna mujer. Desde luego jamás he cometido una violación”.