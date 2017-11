Brexit, la incertidumbre de la cuenta atrás

11 nov 2017 Ofelia de pablo y javier zurita

Son las siete de la tarde y en la Haunt Gallery, una galería de arte situada en Hackney, uno de los barrios de moda en Londres, no cabe un alfiler. Hoy, Mónica Ballesta, nacida en Barcelona, inaugura una exposición donde muestra sus recientes trabajos de pintura y collage.

Lleva cinco años viviendo en la capital británica y dice haber encontrado aquí su camino. Mónica es licenciada en Bellas Artes y en España trabajaba en el cine, ocupándose del vestuario. Pero entonces llegó la crisis. “Empezaron a ofrecerme sueldos de risa: los mismos que hace 15 años, cuando empezaba con las películas. Mi novio estaba viviendo en Londres y ese año falleció mi madre. Así que de golpe sentí que todas las puertas en España se cerraban y esta se abría”.

Una vez allí, Mónica no tuvo más remedio que reinventarse y gracias a una beca, logró obtener la titulación necesaria para su actual trabajo: la enseñanza para niños con problemas de integración.Un logro que ahora, cuando recuerda la mañana del 24 de junio del año pasado, tiene un sabor amargo. “Me despertó el mensaje de una amiga en el móvil que decía: “¡Que se metan la isla por dónde les quepa!”. Ballesta no se podía creer que en el referéndum sobre el Brexit hubiera ganado el sí y se echó a llorar. “Me pareció muy triste. Después de cinco aquí, sentía que esta era mi casa”, afirma. Como catalana, está viviendo el Brexit con la zozobra de verlo coincidir con los últimos acontecimientos en su tierra. “La verdad es que es inevitable preguntarse en qué se va a convertir esta Europa en armonía que habíamos conseguido… ¿En un montón de estados independientes donde cada uno vaya como pollo sin cabeza?".

Como varios de sus amigos españoles, Mónica prefiere pensar que, pese a todo, el Gobierno británico intentará hacer las cosas ordenadamente. Por lo menos, desde diversas instituciones ha manifestado que desea garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el país, aunque aún no se toman medidas prácticas.

Fabiola Lezaga, inversora inmobiliaria pinit

Fabiola Lezaga:“Quiero conseguir la doble nacionalidad, por si acaso” Llegó a tener tres trabajos hasta que ahorró suficiente para comprar su primera vivienda. Aprovechó la subida del mercado inmobiliario, rehipotecó su casa y adquirió otra propiedad. Así hasta seis. “En 2008 llegó la crisis y ya paré. Londres es una ciudad que te atrapa porque te ofrece infinidad de oportunidades”. Su hijas nacieron en el Reino Unido y ella en breve tendrá su doble nacionalidad, “por si acaso”.

Muy personal. Nació en Granada hace 46 años y lleva viviendo 22 años en Londres. Tiene dos hijas británicas.

To be or not to be… londinense

Ana Gutiérrez tiene claro que su sitio está aquí y que el Gobierno buscará una solución para que se queden. “Yo ya soy casi british”, afirma esta leonesa que lleva 12 años en la ciudad. Ana tiene un puesto fijo como médico geriatra adjunta en un hospital del NHS (la Seguridad Social británica), esta casada con un inglés y tienen una casa en propiedad en un barrio residencial. “Yo vine hace años a ver qué tal. En ese momento aún no había crisis en España, pero siempre me decían que laboralmente todo era mejor aquí”. Aún así, le costó un año poder encontrar trabajo en lo suyo. “No era tan sencillo, pero al final entré a trabajar el NHS y aquí me he quedado”.

Gutiérrez, además, está convencida de que el Brexit no va a afectar a su vida cotidiana. “En la Seguridad Social inglesa, más de un tercio de los trabajadores somos emigrantes. Extranjeros que hacemos el trabajo que los británicos no quieren hacer. ¿Cómo van a echarnos a todos?”.

Gutiérrez comenta que, desde su propio hospital, cuando salió el resultado del referéndum, lanzaron una campaña para tranquilizar al personal y decirles que se encargarían de ver qué se podía hacer para facilitar que todos se quedaran. “Sí que al principio la gente se volvió loca con los segundos pasaportes, la ciudadanía… hasta yo me lo llegué a plantear –afirma la geriatra–. Pero nadie sabe aún qué va a pasar y, como dice mi marido: “Hoy piden este papel pero mañana igual es otro y has gastado tiempo y dinero para nada, mejor esperar”.

Ana Gutiérrez, médico geriatra. pinit

Ana Gutiérrez: "Toda mi familia política votó en contra de la salida" Para Ana, el sí ganó porque muchos británicos no entienden que Bruselas les diga lo que tienen que hacer respecto a su política de inmigración. Sin embargo, la campaña a favor del Brexit le pareció populista y mentirosa. “La gente no sabía realmente qué estaba votanto. Aún así toda mi familia política votó contra el Brexit y en mi trabajo no se podían creer el resultado”.

Muy personal. Nació en León y tiene 43 años. Llegó al Reino Unido hace 12 años. Trabaja como adjunta en un hospital del servicio público de salud.

Más vale prevenir…

La que no ha querido esperar a ver qué pasa es Eva Salvado. Ella es de Huelva y trabaja como analista de crimen financiero para un banco de la capital. Su pareja es inglés y tiene una casa en propiedad cerca del Tower Bridge. Aunque no sabe si este será su sitio de por vida, reconoce que “ya me estoy sacando la ciudadanía y aquí tengo los libros para estudiar para optar al pasaporte; hay un examen de cultura y otro de idioma”. Eva empezó a juntar los papeles necesarios cuando la sombra del Brexit apareció sobre el Reino Unido. “Hay mucha incertidumbre y nadie sabe nada, pero yo, por si acaso, ya he empezado el proceso”. El primer paso para hacerte con la ciudadanía es rellenar unos impresos de 85 páginas, además de adjuntar la documentación que demuestra que llevas cinco años seguidos viviendo en el país. El problema, apunta Eva, será sobre todo para la gente que salió de España por la crisis y que no lleva suficiente tiempo en el país para hacer los papeles: “Están en el limbo, porque nadie sabe cuál va a ser la normativa definitiva”, afirma.

Para ella, el ambiente a favor del Brexit se vive más que nada fuera de Londres. “Aquí, en la City, todo el mundo está acostumbrado a vivir en un entorno cosmopolita –señala–. Y estoy segura de que lo que no han pensado muchos británicos es lo que va a ocurrir cuando empiecen a viajar y tengan que pedir visados para poder ir a Europa. Ahí ya verás cómo se empiezan a dar cuenta”.

Sara González: "Si me quieren echar, me acabaré yendo" Llegó hace ya 16 años a la ciudad. “Vine, en teoría, para pasar una temporada. Pero en realidad no tenía ningún plan,así que me fui quedando y el tiempo ha pasado”. Algunos días, siente que quizá ya ha llegado el momento de regresar a casa. “Soy de las que se volvería a España cada día. Sé que debería sacarme la residencia ya para evitar luego problemas. Pero la realidad es que, si me quieren echar, me acabaré marchando de aquí”, reflexiona.

Muy personal. Nació en Barcelona hace 40 años y vive en Londres desde hace 16 años. Dirige un grupo de trabajo que atiende a mayores y discapacitados.

Para Sara González, de Barcelona, el Brexit más que un problema es una decepción. “Yo creo que nunca hemos sido aceptados y quizás nuestro error ha sido creer que sí. Estábamos convencidos de que, en el fondo, en Londres cabíamos todos. Y ahora nos damos cuenta de que esa no es la realidad, y más aún en el resto del Reino Unido”. Sara es asistenta social y, desde hace algunos años, trabaja coordinando un grupo de médicos que atiende a personas mayores y con discapacidad. ¿La panacea? No. “Aquí hay muchas oportunidades laborales, pero a veces siento que vives para trabajar”.

¿Derechos adquiridos?

A ella, como a muchos otros españoles, le preocupa qué puede pasar con su cotización para la jubilación: “No quiero perder los derechos que ya he adquirido”. Sara lleva años ayudando a los más necesitados, primero en un albergue del Soho trabajando con los sin techo; luego, en emergencias sociales; y ahora, en su actual ocupación. “Nunca he sentido racismo, ni antes del Brexit ni ahora”, señala.

Eva Salvado: “A la gente de fuera de Londres le han lavado el cerebro” Eva y su pareja no habían pensado en casarse, hasta ahora. “No adquieres la nacionalidad británica automáticamente, pero así puedes optar a la solicitud a la ciudadanía con tres años de residencia en el país, en lugar de con cinco”. Ella tiene claro el tema del Brexit: “La mayoría de la gente que votó a favor es de fuera de Londres. Allí hay menos extranjeros y les lavaron el cerebro”.

Muy personal. Tiene 40 años y es licenciada en Empresariales. Trabaja como freelance para un banco. Ha vivido varios años en Londres, pero en diferentes etapas.

Y afirma que los británicos que conoce y que están a favor de la salida del Reino Unido de Europa, lo están “más por una cuestión económica que por algo que tenga que ver con el racismo”. Junto a Sara, compartiendo un Rioja y un poco de queso, está sentada su amiga Fabiola Legaza. Fabi, como la conocen sus amigos, también está de acuerdo: cuando los británicos dicen eso de “los inmigrantes nos quitan el trabajo – señala–, normalmente no se refieren a los españoles. Muchos británicos vienen a España de vacaciones y nos tiene especial cariño. Yo soy de Granada y a todo el mundo le gusta Andalucía. Aquí no es lo mismo ser inmigrante español que ser de Pakistán”.

Hace pocos días, Fabiola ha aprobado el test para obtener el doble pasaporte. “Yo lo vi claro: mejor hacer los papeles ahora que podemos, por si acaso”, reconoce. Ella lleva media vida ya en Gran Bretaña, tiene varias propiedades inmobiliarias y las alquila: “No creo que haya ningún problema con mis casas, pero la verdad es que no he preguntado si puede haber algún cambio”.

Pero no solo a los extranjeros les impactó el resultado del referéndum. Muchos ingleses todavía siguen perplejos. “Somos británicos y para nosotros es una vergüenza que haya pasado esto. Si podemos ayudarte en algo, dínoslo”.

Ana García Fresno: "Sabernos fuera de Europa fue un auténtico shock" Recuerda todavía el primer momento de incredulidad: “Una amiga me llamó y me dijo: “Estamos fuera”. “¿Fuera de dónde?”, le pregunté yo. “De Europa”, contestó. Y fue un shock”. Ana no sabía bien qué hacer ante la nueva situación. Pero a la larga, reconoce, esto la ha hecho “valorar la libertad de movimiento, la libertad de trabajar, la de buscar tu hogar, cosas que antes del Brexit dabas por hecho”.

Muy personal. Es madrileña y lleva cuatro años en Londres. Licenciada en Psicología. Trabaja como jefa de entrenadores de tenis de la ONG Acces to Sport.

Ana García del Fresno fue recibida con estas palabras el día después de la consulta. Se lo decían los jugadores de tenis a los que entrena cada día en Fisbury Park. “Ha sido emocionante recibir tantas muestras de solidaridad”, afirma esta madrileña que lleva casi cuatro años en la capital británica. Ana es jefa de entrenadores en la ONG Access to Sport, que promueve el deporte entre la gente menos favorecida para fomentar la integración, sobre todo de mujeres y niñas. “Llegué a Londres porque buscaba un cambio. Después de vivir en Brasil y Miami, y de estar muchos años en el Club del Real Madrid, me dejé seducir por esta ciudad cosmopolita”.

Mónica Ballesta: "Hasta ahora, creía que era la sociedad ideal" Al llegar al Reino Unido, obtuvo una ayuda para sacarse el título de profesora, encontró trabajo y se integró rápidamente. Le parecía que a los ingleses les faltaba flexibilidad, pero se acostumbró a seguir las normas. “Sentí que esta era la sociedad ideal hasta que llegó el Brexit como un bofetón”. Ahora ni piensa en hacerse los papeles a los que ya podría optar: “No me voy a quedar donde no me quieren. Ni a luchar por quedarme donde tengo que pelearme con uñas y dientes por mis derechos”.

Muy personal. Nació en Barcelona en 1974 y llegó hace cinco años. Estudió Bellas Artes, pero se dedica a la enseñanza de niños con problemas de adaptación.

La ciudad multi

Entrenadora y también psicóloga, fue admitida nada más llegar en el selecto Club Chelsea, donde muchas celebrities llevan a su hijos a entrenar. “El tenis español es muy apreciado en Gran Bretaña”, asegura. Ahora está feliz de poder acercar el deporte a gente desfavorecida. “Yo creo que no va a pasar nada con el tema Brexit, por lo menos para los que ya estamos aquí.

El problema será para los que vengan después. Me da pena que toda esa gente no vaya a tener las posibilidades que yo he tenido”, lamenta la tenista. Lo que Ana tiene claro es que se quedará siempre que Londres siga siendo Londres: “Multiracial, multicultural y todo multi. Si noto que comienza a haber discriminación e, incluso, si pudiéndonos quedar empiezo a ver que no es el Londres de la libertad y de la integración, no estaré aquí aunque sea aceptada”.