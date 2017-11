11 nov 2017 Beatriz G. MANSo

Creció rodeada de arte por todas partes, como una isla. Su abuela le cantaba canciones en gallego, su madre fundó una escuela de expresión artística y le ponía voz al dúo que formaba con el padre, que era guitarrista... Ella, siendo solo una niña, de vez en cuando también le acompañaba a la taberna La Bella Lola, en la playa de Calella, y le sacaba las lágrimas a la concurrencia cantando Alfonsina y el mar.

Muchos le pusieron nombre y cara cuando protagonizó la película Cerca de tu casa y recibió un Goya a la mejor canción, que también era suya. Sin embargo, Silvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) no es actriz, o al menos no lo es la mayor parte del tiempo.

Con su particular estilo libre, canta y mueve emociones en castellano, catalán, inglés, francés, portugués y hasta en alemán. Ahora, Silvia Pérez Cruz está de gira con su último trabajo, Vestida de nit, que interpreta acompañada por un quinteto de cuerda.

Mujerhoy Mujerhoy. Se ha ganado fama de inclasificable… ¿Se atreve a definirse y definir su trabajo?

Mujerhoy ¿Y el éxito no lo buscaba?

S.P.C. El éxito para mí no es un objetivo, sino una consecuencia. El éxito es seguir siendo yo a pesar de todo, porque es un mundo que invita mucho a mentir y a que tengas prisa y yo quiero seguir yendo a mi paso, haciendo lo que me gusta y que además se vendan discos con cosas que no son nada comerciales y que la gente te respete: todo eso es un éxi

MH ¿Su padre también era músico?

S.P.C. Mi padre trabajaba en una fábrica, pero su pasión era la música. Era un investigador de la habanera, iba mucho a Cuba y buscaba canciones anónimas, perdidas y olvidadas. Tocaba la guitarra, componía, era un autodidacta que se emocionaba con la música. La amaba profundamente.

MH ¿Él le contagió ese amor?

S.P.C A mi padre no lo veía mucho y aprendí a comunicarme con él a través de la música, conversábamos cantando. Las primeras experiencias en público fueron con él. Pero quien me ha dado realmente las alas y la manera de vivir el arte es mi madre. Ella estudió Historia del Arte y fundó una escuela de expresión artística. También cantaba con mi padre. Poco antes de morir él, les escuché un día en casa. Hacía ya años que no les oía juntos y pensé: “¡Qué maravilla, son buenísimos!”

MH Dice su biografía que de niña cantaba usted con su padre en las tabernas. Cuénteme eso.

S.P.C. Mi madre me dice que, cuando cuento esta historia de cantar con mi padre en las tabernas, parece que iba descalcita y con una cesta de sardinas. No es así, pero sí que es verdad que en mi pueblo hay un par de sitios delante del mar donde se cantaban las canciones de taberna que se dice y una o dos veces al año iba para ver a mi padre y cantaba tres o cinco canciones. Cuando mis padres estaban juntos, sí que íbamos los hijos de los cantantes con ellos, con cuatro años ya tengo recuerdos de ese ambiente…

MH ¿Allí se despertó su vocación?

MH ¿Y desde entonces, ¿cuál es el sitio más raro en el que ha cantado?

S.P.C. De las experiencias más bestias que he tenido ha sido actuar en una prisión y en un psiquiátrico. Al psiquiátrico yo iba a ver a un familiar. Me obsesioné mucho con el tema de la locura y un día pensé en regalarles unas canciones. Cuando acabé de cantar, llegó un señor fumándose ya casi el filtro de un cigarro y me dijo: “Hoy has hecho algo muy importante”. Y se fue. Luego me dijo una enfermera que el hombre llevaba uno o dos meses sin hablar. Ahí pensé: “¡Ostras, qué bestia la música, el poder y la fuerza que tiene!”. Pero a mí me gusta cantar en cualquier parte. Me encantan los teatros de 2.000 espectadores, las salas de 200 y los bares con 15. Y si es alrededor de una mesa con siete personas, pues también.

MH Si le digo que escucharla casi me hace llorar, ¿se alegra o no?

S.P.C. Me parece bien. Es algo que me ha pasado desde niña. Creo que es el efecto espejo: yo me abro, soy sincera cantando y a veces sucede que el público también se relaja y responde igual. Porque estamos normalmente muy cerrados, vivimos en soledad, encerrados en una¡ coraza y, cuando uno se abre, se permite sentir y vivir sus emociones.

MH ¿Es usted tan intensa en la vida diaria como en sus canciones y en el escenario?

S.P.C. Sí, la verdad es que sí, soy muy intensa. Y muy sensible, súper sensible.

MH ¿Y cómo sobrevive en este mundo cruel?

S.P.C. A veces con dificultad. Voy más avanzada cantando que viviendo, tengo más cosas trabajadas, más herramientas. Cantar me sirve como referente para vivir. Estoy descubriendo que soy muy sensible, no sabía que lo era tanto. Y no es fácil, no. Hay personas que no soportan ver los telediarios, por ejemplo. Yo no puedo tampoco. Las noticias las tengo que dosificar. Pero, por otro lado, me entristece que puedan llegar a no afectarme, que las malas noticias, a fuerza de costumbre, lleguen a insensibilizarnos. Yo tengo una empatía muy grande, algo que es una virtud en muchas cosas pero también es agotador y hace sufrir a veces.

MH Vivirá más intensamente el amor, las penas, los rechazos…

S.P.C. Sí, te afectan profundamente. Yo lo vivo todo muy entregada y es maravilloso, porque te hace sentir y ver cosas en las que igual otros no reparan, pero también a veces es duro. Tiene las dos caras. “Es indecente, gente sin casas, casas sin gente…”, cantó cuando recibió el Goya a la mejor canción original por 'Cerca de tu casa'

MH ¿Qué le parece hoy incedente?

S.P.C. Buf, muchas cosas. La mentira, en todos los aspectos. Esa frase es de la canción No hay tanto pan, que habla de las relaciones de poder centrándose en el caso de los desahucios. Yo siempre he cantado más en abstracto y esta era la primera vez que hacía una canción crítica, directa, y me resultó muy difícil.

MH Pero conectó con lo que sentía mucha gente…

S.P.C. Sí. Estoy muy orgullosa de esa canción. Ha sido emocionante porque me ha dado muchos regalos al cantarla en Argentina, en Chile, en Uruguay… En todos los lugares donde he ido, he sentido cómo la gente la necesitaba y cómo la aplaudían en un aplauso que no era para mí, sino que seguían cantándola con las manos. Da mucha esperanza ver a la gente unida para según qué cosas. En este mundo individualista, a veces las personas se sienten muy solas y a mí me gustan estos rituales colectivos donde la gente se emociona junta. Para mí, la música es una revolución emocional.