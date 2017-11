Gal Gadot no quiere abusadores sexuales en 'Wonder Woman'

13 nov 2017

La semana pasada, los más grandes hombres de Hollywood resultaron acusados de acoso y abuso sexual por múltiples víctimas, entre ellos Brett Ratner, director y productor. Más de 20 mujeres han revelado que Ratner abusó de ellas en distintos grados (incluida la violación), entre ellas las actrices Natasha Henstridge, Olivia Munn o Ellen Page, quien confesó que Ratner la humilló con un comentario lesbófobo cuando rodaban 'X-Men': ella tenía solo 18 años y aún no había salido del armario. Esta nueva avalancha de acusaciones no ha pasado inadvertida para Gal Gadot, heroina total en 'Wonder Woman', en relación laboral con Ratner.

Resulta que la productora de Brett Ratner está en los títulos de crédito de 'Wonder Woman' como productora asociada a Warner Bros, la productora principal. Al saber de los abusos de Ratner, Gal Gadot lo tuvo claro: se ha negado a seguir adelante con la segunda parte de la película mientras este tenga algo que ver con el proyecto. “Gadot no firmará ningún contrato mientras Warner Bros no corte todos sus lazos con Ratner”, ha anunciado una fuente cercana a la actriz. “No está dispuesta a traicionar sus principios y sabe que la manera de hacerle más daño a Ratner es tocarle la cartera. No tiene sentido que Warner Bros produzca una película sobre el empoderamiento de las mujeres, parcialmente financiada por un hombre acusado de abuso sexual”.

En principio, Warner Bros no parece dispuesta a hacer movimientos, al menos no después de concluir la investigación que está llevando a cabo acerca de los movimientos delictivos de Ratner. Cuando salieron las primeras acusaciones, el estudio confirmó que pensaba cortar lazos futuros con la compañía de Ratner, pero ahora se ve impelida por Gadot a cortar las relaciones que están ya firmadas en contratos blindados. ¿Lo conseguirá 'Wonder Woman'?