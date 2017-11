Las Kardashians son unas genias por cosas como esta

13 nov 2017

La semana pasada, Kim Kardashian volvió a rizar el rizo del manual de la experta en redes sociales. Aunque no está embarazada ni existe aún bebé a la vista, Kim organizó el 'babyshower' de rigor, uno extraordinariamente sofisticado y lujoso, con invitada no menos lujosa (Chrissy Teigen) y la familia de rigor. Todo muy íntimo y tierno, excepto por un detalle: Kim aprovechó para montar una instalación publicitaria de su nuevo perfume y regalar a las asistentes muestras en forma de piedra. Qué genia, ¿no? En realidad, no sabemos si el 'babyshower' por su tercer retoño fue una excusa para hacer publicidad o viceversa.

Pero no es ella la única Kardashian que sabe cómo manejar las redes para sacarles el máximo partido posible. Al citado 'babyshower' asistió, claro está, Khloé, quien aún no ha confirmado si está embarazada o no de Tristan Thompson, su novio. La expectación sobre sus 'looks' es máxima, pues parece que solo confirmaremos su estado de buena esperanza mediante un cambio en su silueta. Para esta celebración o evento publicitario (no está claro), Khloé no quiso dar la más mínima pista: se puso un vestido corto y con volumen color malva que disimulaba totalmente su talle. ¿Por puro disimular? No solo por disimular.

Las hermanas Kardashian se aman, pero cada una reserva sus momentos de gloria para mayor beneficio de sus negocios respectivos. Kim rentabiliza su bebé aún no nacido promocionando su perfume y Khloé saca a relucir su incipiente barriguita para publicitar la nueva colección de chándales y 'bodies' de Good American, su marca de ropa vaquera y urbana. Ahí sí que vemos por primera vez un cambio en su cuerpo, habitualmente 'superfit'. Así que, para escudriñar su embarazo, no te queda más remedio que diseccionar el mono color borgoña que lleva en la foto promo. Otra genia. Dignas hijas de Kris Jenner, la inventora de todo el emporio Kardashian y, probablemente, cerebro de toda esta estrategia compartimentada.