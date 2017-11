Carlota Ferrer: 10 mujeres que han marcado mi vida

14 nov 2017 Carlota ferrer

Compartir en google plus

Carlota Ferrer, a punto de presentar en los Teatros de Canal su obra 'Esto no es la casa de Bernarda Alba', nos cuenta sobre las mujeres que le han marcado y servido de inspiración.

1. María Blasco

Oncóloga. Con el primer texto que dirigí, Cancro (cáncer en italiano), nos aproximamos a sus artículos para ir más allá de lo biológico y adentrarnos en lo filosófico. Esta cita de Blasco fue semilla de parte de la obra:”Quizá el cáncer sea una contradicción de la ley natural; quizá hemos sido diseñados para vivir solo 30 o 40 años y el cáncer es la expresión de que no podemos aguantar más”.

Angélica Liddell. pinit

2. Angélica Liddell

Dramaturga e intérprete. Su mirada sobre el mundo mezcla filosofía, política y poesía visual, haciendo brotar lo universal. He podido conocerla y lo he evitado, para no perder la magia.

3. Anne Teresa de Keermaecker

Bailarina y coreógrafa. Una de las figuras de la danza contemporánea. Cuando era adolescente la descubrí, quedé absolutamente fascinada... y empecé a compaginar mis estudios de arte dramático con los de danza. La sigo desde entonces. Su experimentación de la danza la música con las reglas matemáticas ha sido uno de sus grandes hallazgos.

Virginie Despentes. pinit

4. Virginie Despentes

Escritora. La llamada diva destroy punk de las letras francesas retrata a las mujeres en roles “de hombres” y nos salva de la histórica dicotomía “puta/monja”.

5. Rebeca Marciel

Mi mejor amiga. Teleco, amante del teatro y la danza, lectora, políglota, en lucha por los derechos de la mujer, investigadora y voluntaria de ONGs en África. La amistad es aquel amor en el que aceptamos al otro tal como es, sin querer cambiarlo.

6. Artemisia Gentileschi

Pintora barroca. Quedé impactada por su Judith decapitando a Holofernes. Lo había pintado tras ser violada y su testimonio en el juicio fue estremecedor y muy valiente. Una adelantada.

7. Simone Veil

Ministra de Sanidad francesa. En 1974 consiguió la despenalización del aborto en Francia y acabó con muchas intervenciones clandestinas. Durante un tiempo, creí que ella y la fi lósofa Simone Weil (cuyas teorías sobre la cadena del mal inspiran a menudo el paisaje de pensamiento de mis personajes) eran la misma persona.

Soledad Puértolas. pinit

8. Soledad Puértolas.

Escritora y académica. Sus artículos y ensayos sobre el feminismo arrojan luz donde había sombra. Leerla me fue de gran ayuda para Material frágil, pieza sobre Doña Inés que presenté en La Noche de los Teatros.

Martina Navratilova. pinit

9. Martina Navratilova

Tenista. Crecí viendo sus partidos y ahora es una activista por los derechos de los gays, los niños sin recursos y los animales. Admiro su espíritu de lucha, su fuerza y su inteligencia dentro y fuera de la pista.

10. Santa Teresa de Jesús

Escritora y mística. La he estudiado tanto que a veces hablo con ella. Me ha enseñado a luchar, pero a luchar desde dentro, a dudar, y a valorar la fragilidad de la incertidumbre como una fuerza de crecimiento.