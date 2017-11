Demi Lovato se une al club de 'las sin camisa'

14 nov 2017

Por pura saturación de la visibilidad, caemos en el error de adjudicar a Kim Kardashian hallazgos estilísticos que, en realidad, llevan tiempo en el candelero. Por ejemplo, el truco sexy de ponerse una chaqueta 'blazer' sin nada debajo. ¿Por qué? Probablemente porque ella lleva el estilismo al extremo y, además de poseer un pecho prominente, decide no cerrar la chaqueta, sugiriendo la inminente posibilidad de que el más mínimo movimiento deje todo al descubierto. Conociendo a Kim y sus estilismos imposibles, seguramente habrá ideado un sistema de pegado que impide totalmente cualquier error en ese sentido. Y le debe haber pasado el truco a Demi Lovato.

Lovato apareció en los MTV European Music Awards, celebrados en Londres el fin de semana pasado, con un traje de chaqueta blanco a cuadros negros y sin camisa a la vista. Se intuían kilómetros de cinta adhesiva marca de la casa Kardashian, exactamente igual que su planchadísima y extensa melena, institucionalizada por Kim. Recordemos que la diva de “Keeping Up with The Kardashian” apareció con un esmoquin negro de Gucci (y sin camisa) en una reciente gala en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

No es ella, sin embargo, la primera en lucir esta fresca combinación. En 2015, Anna Kendrick asistió a la entrega de los premios Grammy con un esmoquin negro muy parecido al de Kim y sin camisa. Detalle: lo llevaba sobriamente abotonado sobre un escote apenas insinuado. Ese mismo año, Rachel McAdams se presentó sobra la alfombra roja de los premios deportivos ESPYS con un esmoquin rojo espectacular. Y, también, sin nada debajo. Una delgadísima Kristen Stewart repitió este esquema en octubre de 2016, en un estreno del New York Film Festival. Su manera de llevar desabrochada la chaqueta de su traje color borgoña era también sexy, pero andróginamente sexy. En las antípodas del estilo Kardashian.