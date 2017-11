Isasaweis: "Ya puedo volver a creer en el amor"

15 nov 2017

Pletórica, con brillo en los ojos, llena de energía y a la vez serena. Así encontramos a Isabel Llano Pahino, más conocida como Isasaweis, durante su participación en un showcooking organizado por el Observatorio del Cacao en el que, junto a la nutricionista María Izquierdo, reveló algunos de los beneficios de este superalimento. Sobre nutrición, sobre belleza y también sobre el amor y sobre la vida hablamos con Isasaweis que un año y medio después de haberse separado, parece encontrarse en su mejor momento.

Mujerhoy: Eres un referente para muchas personas, tanto en el ámbito de la belleza como en el de la salud, pero, ¿quiénes son tus referentes, a quién sigues tú?

Isasaweis: Cuando yo empecé tenía mucho tiempo libre y seguía a todas. Eso era en 2009 y entonces éramos poquitas. Pero mi trabajo me requirió más tiempo y el poquito que me queda es para mi familia y apenas tengo tiempo de seguir ningún blog. Lo que hago es seguirlas a todas por las redes sociales y estamos en contacto. Voy viendo lo que hacen, aprendiendo un montón de ellas porque hacen cosas estupendas. Pero cuando necesito informarme de algo concreto intento hacerlo de muchas fuentes y con la experiencia que tengo crearme mi propia opinión, sobre todo en el ámbito de la alimentación, que me interesa mucho.

Mujerhoy: Isasaweis se hizo popular gracias a sus consejos de belleza, pero con el tiempo te has profesionalizado en el ámbito de lo healthy, lo saludable... ¿Cómo fue esta reconversión?

Isasaweis: Siempre me interesó la nutrición. Una gran parte de mi familia trabaja en el ámbito de la salud y siempre nos han inculcado su importancia. A mi tío le apasiona el mundo de la alimentación y he hablado mucho con él sobre este tema. Es algo que me interesó desde pequeña y leí todo lo que cayó en mis manos: desde la enciclopedia de los alimentos hasta cualquier artículo relacionado con la nutrición. Pensé estudiar nutrición, pero al final aposté por la ingeniería informática, que es algo muy distinto, pero no he dejado de leer todo lo relacionado con la alimentación. Cuando empecé a coger kilos según fui cumpliendo años me pasó como a casi todo el mundo, que hice de todo para adelgazar. Probé todas las dietas del mundo. Perdía peso pero luego lo volvía a coger y eso era una locura, así que pensé que lo mejor era aplicar en mi día a día todo lo que había aprendido leyendo. Y noté una mejora total en mi vida: salud, belleza y estado de ánimo. Y así lo he ido transmitiendo en mis recetas, pero casi sin querer. Después comprobé que a la gente le gustaba, que me hacían preguntas y he seguido trabajando en ello. Hace tres años publiqué el libro de 'Cocina sana' y me sigue apasionando el tema.

Mujerhoy: ¿Cómo es la dieta de Isasaweis?

Isasaweis: En realidad se basa en lo que sabemos de toda la vida. No creo en historias mágicas. De vez en cuando se pone de moda algo y eso se convierte en un boom. Que si las intolerancias a los alimentos, que si las dietas milagros... La dieta de Isasaweis, si es que existiera, es algo muy flexible porque la nutrición lo es. Hace unos años se creía que los huevos daban colesterol. Eso quedó totalmente inculcado en nuestra mente, hasta el punto de que algunas personas me comentaron en una receta de bizcocho que hice con seis huevos que eso me iba a poner el colesterol por las nubes. Pero es algo que ya se ha demostrado que no solo no es así, sino que además ayuda a bajar el colesterol malo porque tiene colesterol bueno. Además, soy cero dramática. Es cierto que el azúcar, la sal y las harinas refinadas no son buenas para la salud, pero no soy de esas personas que dice que no quiere ni probarlas. Cuando voy a desayunar a un bar, pregunto si tienen leche de almendras, que es la que tomo, pero si no la tienen tampoco pasa nada.

Mujerhoy: Empresaria con unas cifras de facturación de vértigo, tu propia jefa, madre de familia (ahora separada)... ¿Cómo te organizas para llegar a todo?

Isasaweis: Soy muy organizada, dentro de mi caos. No tengo un ritmo de publicaciones, pues voy sobre la marcha pero sí que es cierto que soy organizada en mi día a día. No planifico pero sí que organizo el día o la semana pues busco la forma más óptima de hacer lo que tengo organizado sin perder el tiempo. En eso sí que me sale la mente de ingeniero. Aprovecho mucho el tiempo. Soy multitarea y eso es una ventaja. Y la realidad es que a muchas cosas no llego. Antes, cuando empecé, llegué a subir cinco vídeos al día y ahora llego de milagro a subir tres o cuatro vídeos al mes porque no llego a más. Y cuando me sobra un poco de tiempo, se lo dedico a mis hijos. La realidad es que ser madre... madre sola cambia mucho el tema y te deja muy poco tiempo, pero bueno, al final hago como todos. Priorizo, procuro llegar a lo que puedo y cuando no llego, no llego. Y digo "hasta aquí" porque necesito descansar un poco.

Mujerhoy: Has conseguido volver a creer en el amor, estar ilusionada... ¿Qué dirías a los que piensan que ya no van a poder volver a querer?

Isasaweis: Les diría que yo pensaba lo mismo. Hace año y medio que me separé y yo ya no creía en el amor para toda la vida. Sí creía que te puede gustar alguien pero no creía en el amor para toda la vida. Me parece pronto para decir que vuelvo a creer en el amor para toda la vida, pero sí que estoy muy ilusionada y que podría volver a creer en el amor para toda la vida. En el amor además no se trata de buscar culpables sino de vivir. Cuando comparto en las redes cosas como "primera vez que voy a Londres", "primera vez que voy a una macrodiscoteca de día", "primera vez que hago snorkle"... algunas personas me dicen que pareciera como que antes no hubiera vivido y lo cierto es que es verdad que he hecho muchas cosas ahora por primera vez. No es que antes no hubieses vivido, es que sin querer te metes en una vida de rutina, trabajo, niños, marido, casa... y renuncias a hacer cosas a las que no hay que renunciar nunca, como es hacer cosas en pareja. Y eso no debes dejarlo nunca porque eso mata la llama y la ilusión. Y esos errores de principiante que has cometido aprendes a evitarlos y cuando llega la siguiente pareja intentas no descuidar esas cosas y entonces si que creo que puedes pensar en volver a encontrar un amor para toda la vida. Vas a cuidarte de no cometer los mismos errores, que otra persona los pagó (y tú con él) por la inexperiencia.

Mujerhoy: Es un mensaje alentador, pero no siempre la gente es comprensiva y positiva en las redes. ¿Cómo te manejas con las voces destructivas en las redes sociales?

Isasaweis: Hubo un momento, cuando apenas llevaba un año y medio en el que intenté explicar todo, justificar todo, pero te das cuenta de que es un sin vivir y que además no sirve para nada porque además las personas que hacen comentarios tan destructivos o están en un momento malo de su vida o no es consciente de que puedes hacer daño. A veces la verdad es que dicen cosas muy duras, por ejemplo cuando atacan a tus hijos de una forma desmedida... Lees cosas feas y cosas injustas, pero trato de entenderles y de ponerme en su lugar, de alguna manera, aunque no a justificar. Porque claro, a veces pienso... Somos todo lo que se ve de nosotros pero también somos lo que no se ve. No paro, voy de un sitio a otro, he renunciado a todos mis hobbies, no voy al cine, no veo series, no enciendo la televisión... Y aunque es verdad que lo hago con toda la ilusión porque me encanta mi trabajo, no he trabajado nunca tanto en mi vida. He perdido muchas cosas en mi vida a cambio de tener un trabajo que me apasiona. Pero entiendo que si a alguna de esas personas se levanta con un mal día, o no es feliz en su vida o en su trabajo por el motivo que sea y ves en Instagram a una persona que saca su mejor sonrisa asegurando que está feliz y enamorada y luego se va a un evento estupendo en un lugar maravilloso en el que cuenta los beneficios del cacao piensas, cómo vive esta... Y eso hace que en ese momento no dejes una frase demasiado halagadora. A mí jamás se me ocurriría lanzar ese tipo de comentarios pero puedo intentar entenderlo. No hay tanta maldad como se cree detrás de la mayoría de los comentarios. En un vídeo que se llama 'Los tristes' conté todo lo que siento sobre esto.

Mujerhoy: ¿Te ha sorprendido especialmente el éxito que ha tenido un determinado vídeo o contenido que hayas publicado?

Isasaweis: Me pasa con muchos vídeos. Soy muy perfeccionista y me pasa a menudo que grabo un vídeo y luego al verlo pienso que lo he hecho fatal. Una vez que lo edito suelo encontrarle un por qué y le intento sacar algo positivo, pero aún así no me suelo quedar satisfecha o convencida de que va a funcionar. Pero luego me sorprendo siempre. Leo los comentarios buenísimos y siento que les gusta y que valoran lo que hago.

Mujerhoy: ¿Interesa más el ámbito de la salud, la belleza, el ejercicio...?

Isasaweis: En mi caso, es un fenómeno diferente al grueso de bloggers pues como fui de las primeras que empezó hay gente que me sigue desde hace ocho años y siento que me tienen un cariño especial. También es verdad que me muestro tal y como soy, cien por cien. Me han visto en las buenas, en las malas, con muy mala cara, con peor... De todas las formas... Y mucha gente se ha sentido muy identificada conmigo y me muestra su cariño, tanto en las redes como en la calle. Esto lo cuento porque creo que hace tiempo que mis vídeos funcionan porque le apetece ese ratito que pasa conmigo y da igual lo que cuente. Le apetece ese ratito de compañía, de charlar (hay gente que me dice que me responde)... Les gustan mucho los cuidados naturales, las recetas de cocina les encantan, los vídeos de maquillaje también les gustan y eso que pienso que ya no aporto nada, los productos nuevos que pruebo y descubro.

Mujerhoy: Lo que se busca es la autenticidad...

Isasaweis: También lo pienso. Todas las marcas que han trabajado conmigo saben que no sé mentir. Se me nota en la cara y eso es algo que me dice hasta mi familia. Yo estudié una ingeniería informática, hice unas oposiones, tenía un trabajo pues daba clases en un colegio y aposté por lo que estoy haciendo, tuve que dejar todo eso para tirarme al vacío. Fue arriesgado. Pero dentro de la línea de la legalidad, la moralidad y ser fiel a mí tengo que pagar mis factuas y procurar vivir de ello. Hace años me daba apuro decir que vivía del blog, incluso durante un tiempo seguí dando clases particulares porque no me atrevía a soltar la rama de mi profesión, pero luego ya me dí cuenta de que esto es lo que quería hacer. Ya se entiende que se trata de una profesión. Es un trabajo exigente, tienes que saber estar, saber afrontar las críticas, trabajar muy duro y ser muy profesional y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y prefiere vivir de un modo más cómodo.