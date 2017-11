Jessica Chastain sale en defensa de las Amazonas

15 nov 2017

Se nota, se siente, la ficción protagonizada por mujeres poderosas está de moda. Las superheroínas, de 'Wonder Woman' a Jessica Jones, ya no se pasan la vida en pelotas y suspirando por el guapo de turno, sino que son dueñas de la acción, motor de las tramas y personajes con más que hacer en una historia que enamorarse, casarse y tener hijos. Lo que no terminamos de conseguir, sobre todo cuando son ellos los que dirigen y producen, es que nos vistan constantemente en ropa interior. Como si las mujeres tuviéramos la constante obligación de ser y estar sexys. Eso mismo es lo que opina la grandísima Jessica Chastain.

Chastain, una de las pocas actrices que lo mismo interpreta a una agente de la CIA que persigue a Bin Laden (en 'Zero Dark Thirty', dirigida por Kathryn Bigelow) que se mete en la pie de Ingrid Bergman (en un fantástico proyecto para 2018), le acaba de sacar los colores a Zack Snyder, director de 'La Liga de la Justicia'. En su película, Snyder recupera a las Amazonas que vimos en 'Wonder Woman', esas legendarias luchadoras que, en el mito, llegaban a cortarse un pecho para que no les estorbara a la hora de tirar con el arco. Sin embargo, lo que allí son efectivamente guerreras equipadas para el combate, en la 'Liga de la Justicia' son señoras en biquini y taparrabos. ¿Pero esto qué es?

'Oigan, señores, ¿qué os ponéis vosotros para luchar? Una pista: es preferible no dejar a la vista órganos vitales', ha escrito en un tuit en el que, para ilustrar el despropósito de Snyder, añade una foto que compara unas y otras Amazonas. A continuación, volvió a repetirse el típico debate sobre qué vestuario le gusta más a unos y otras pero, en el fondo, lo que se debate es la insistencia de Hollywood de convertir cualquier personaje femenino (y cada vez más los masculinos) en un soporte monocanal de lo erótico. Como si un personaje (y una persona) no tuviera muchas más capas que mostrar. Estamos con Chastain: las Amazonas que Patty Jenkins retrató en 'Wonder Woman' trasladan el poder de las guerreras, mientras que las de Snyder tratan de acompañar la fuerza con lo sexy. ¿Por qué no podemos ser directamente fuertes?