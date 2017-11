Kim Kardashian cree que la subrogaciÃ³n es mÃ¡s dura que el embarazo

15 nov 2017

Por fin ha hablado. Kim Kardashian ha contado lo mínimo de su próximo bebé, producto de una gestación subrogada, en una entrevista de televisión. Kardashian acudió al programa 'Entertainment Tonight' y no le quedó más remedio que explicar cómo está siendo la experiencia de subrogación. Sus impresiones al respecto son bastante originales, pues la protagonista absoluta de 'Keeping Up with The Kardashians' no está disfrutando de ella tanto como pensaba.

Kim Kardashian sostiene que, en realidad, la subrogación supone un camino más duro que el de la gestación para la mujer embarazada. 'Es muy diferente. Quien diga o piense que es la manera más fácil de tener familia está completamente equivocado. De hecho, yo creo que es mucho más dura, porque no tienes el control sobre lo que pasa'.

'Obviamente escoges a alguien en quien confías totalmente, alguien con quien conectas, con quien formas un lazo, pero aún así... Saber que pude traer al mundo a mis dos hijos pero no a este se me hace muy duro. Definitivamente es una experiencia más dura de lo que pensaba en este aspecto de tener el control'. A Kim Kardashian le sorprendió su propia reacción, su deseo de ser ella la embarazada, a pesar de lo malísimos que habían sido sus embarazos. 'Odié estar embarazada'.

El nacimiento del nuevo bebé West-Kardashian está previsto para Año Nuevo. Y, según Kim Kardashian, la persona que parece más emocionada por esta ampliación familiar es North, su hijo mayor. 'Me muero de ganas de ver cómo reacciona cuando lo vea', admitió Kim Kardashian.