Tercera acusación de abuso sexual para el protagonista de 'Gossip Girl'

16 nov 2017

Las cosas se están poniendo feas, pero que muy feas, para Ed Westwick, el protagonista de 'Gossip Girl'. Ya sabíamos que dos actrices le habían acusado de violación, cargo del que él aseguraba no saber nada. De hecho, ni siquiera admitía reconocer a las víctimas. Ahora, una tercera mujer hace público que también sufrió abuso sexual por parte de Westwick, precisamente en su casa del barrio de Sunset Marquis en West Hollywood, en 2014. Parece que el actor ha ido dejando un rastro de damnificadas por donde ha pasado.

La historia de Rachel Eck, la tercera denunciante, tiene puntos en común con los de las anteriores denunciantes. Eck relata cómo su ex novio la invitó a casa de Westwick y, 'como no llevé a una chica para él, la tomó conmigo'. Durante siete horas, el actor trató de besarla y arrinconarla contra la pared, hasta llegar a un punto de agresividad en el que Westwick le agarró directamente los pechos. 'Entonces me lo quité de encima como pude y salí corriendo', ha relatado Eck a BuzzFeed. Tanto Kristina Cohen como Aurélie Wynn, las víctimas de violación, cuentan que también sufrieron su ataque mientras le visitaban en su casa.

A la vista de las acusaciones, la BBC anunció ya la semana pasada que ha decidido paralizar el estreno de la nueva miniserie de Ed Westwick, 'hasta que las acusaciones sean clarificadas'. Netflix también ha paralizado el calendario de rodaje de 'White Gold', la serie que ahora protagoniza. Todo está ahora en manos de la policía de Los Ángeles, ya que Kristina Cohen sí decidió presentar una denuncia.