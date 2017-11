16 nov 2017

Puede que esta sea la primera reclamación tuitera ante una de esas listas que nos anuncian quiénes son los más guapos, los más deseados y los más sexys. Twitter está que trina ante la proclamación de Blake Shelton, cantante de country, juez de 'La Voz' y novio de Gwen Stefani, como el hombre vivo más sexy del mundo, un título que concede anualmente la revista estadounidense 'People' a través de su consiguiente portada. La gente se pregunta: '¿De verdad es este hombre más sexy que Idris Elba, Jason Momoa o Chris Evans?'.

Durante todo el día, las y los tuiteros se han dedicado a colgar fotografías de actores que le dan mil vueltas en cuestión de belleza y sentido de lo erótico a Shelton, que en realidad encarna la quintaesencia del 'vecino de al lado', si es que justo al lado de tu casa tienes el típico rancho del Medio Oeste americano con mil cabezas de ganado, al menos. Otros comentarios han sacado a relucir un episodio de homofobia y racismo por el que se tuvo que disculpar en 2016.

En una serie de tuits, Sheldon dejó entrever su fondo malvado al hacer comentarios como el siguiente: 'Tenía 19 años cuando me rompieron el corazón por primera vez... Ya lo superé pero me pregunto qué será de la vida de esa perra gorda fea'. O el siguiente: 'Si no has notado que Richard Simmons es gay, no has visto los senos de Katy Perry'. Pero quizá el peor es este: 'Desearía que el cabeza de huevo en la habitación de al lado o se callara o aprendiera inglés, así yo podría al menos saber qué lugar va a bombardear'. Sheldon se disculpó diciendo que su sentido del humor es así.