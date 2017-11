Bella Hadid y The Weeknd, Â¿mÃ¡s novios de ida y vuelta?

17 nov 2017

Debe ser una faena tener veinte años y que medio mundo esté al tanto de las tonterías que puedes llegar a hacer después de una ruptura. Pero, en fin, eso era algo a lo que ya debían estar acostumbrados Selena Gomez y The Weenknd, porque ambos venían de otras dos relaciones que fueron totalmente vigiladas por cámaras profesionales y smartphones allá donde iba. Abel Tesfaye salió con la hipermodelo e Instagrammer Bella Hadid y Selena formó la primera pareja icónica para la adolescencia del nuevo siglo junto a Justin Bieber.

Pues bien, desde que apenas hace un mes Selena rompiera con Abel, se han sucedido todo tipo de acontecimientos paranormales. Primero: Selena ha vuelto con Justin, a pesar de toda la carga oscura que lleva este y de los problemas con su salud que ha tenido ella. Son los Romeo y Julieta del siglo XXI. Segundo: a los pocos días, pudimos ver a The Weeknd haciendo manitas con Yovanna Ventura, la ex novia de Justin Bieber. ¿No es un poco burda la venganza? Tercero: esta semana han visto salir a Abel del piso de la madre de su ex, Bella Hadid. ¿Qué está pasando?

Fuentes no oficiales susurran que, silenciosamente, puede estar tramándose una reconciliación entre Hadid y The Weeknd. Parece que ahora acaban de descubrir que él sigue queriéndola a ella y que ella sigue enamorada de él, aunque en principio solo piensan en ser amigos. Sin embargo, amigas de ella afirman que lo que ocurre es que ella se preocupa por él, sobre todo en estos momentos difíciles de ruptura. ¿Qué pasará con este cuarteto?