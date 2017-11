17 nov 2017

En Hollywood solo es posible hablar, hoy por hoy, de un tema: el acoso y abuso sexual contra las mujeres. Tanto es así, que la mesa redonda anual que organiza la revista 'Hollywood Reporter's' trata el asunto de las tormenta de acusaciones que están apuntando a un montón de hombres con poder en el cine y la televisión. Atención a las invitadas a debatir: Jennifer Lawrence, Emma Stone, Jessica Chastain, Mary J. Blige, Allison Janney y Saoirse Ronan. Nada menos.

En la discusión, Jennifer Lawrence contó una experiencia personal que explica muy bien en qué circunstancias una mujer puede ser etiquetada como difícil en su entorno laboral. Y no es porque sea precisamente difícil... 'El día en que finalmente me decidí a dar la cara por mí misma, un productor me echó la bronca y dijo que había sido muy rebelde. Pero no era verdad. Lo que sucedió básicamente fue que el director me dijo algo asqueroso y yo le contesté que estaba mal de la cabeza y no podía hablarme así. Solo por decir eso fui castigada y tuve miedo de que no volvieran a contratarme jamás'.

Jennifer Lawrence confesó que aquel episodio dañó su reputación y amenazó su carrera, porque fue etiquetada de 'actriz difícil', incluso 'una pesadilla'. 'Probablemente es una experiencia por la que han pasado muchas mujeres en esta industria... De hecho, creo que muchas personas no denuncian porque tienen miedo a no volver a trabajar. No tienes el poder de decir: 'Esto está mal'. En realidad, si dices que algo está mal, te despiden'.