Selena Gómez y Justin Bieber ya no se esconden

20 nov 2017

Estaba claro que si se producía un acercamiento entre Selena Gomez y Justin Bieber, la cosa iba a ir en serio. Imposible hacer un amago de resucitar a Jelena y que todo se quedara en una falsa alarma. Entre los dos sigue habiendo mucho y ya no esconde su mutuo cariño. De hecho, el pasado miércoles fueron fotografiados besándose en público y ahora fuentes cercanas a la pareja cofirman que han decidido salir en exclusiva. Ya son una pareja, sin terceras personas de por medio.

We love this like a love song, baby: Justin Bieber and Selena Gomez were spotted kissing at his hockey game, proving that they can be more than friends. Head to the link in bio for more on their rekindled relationship. (: BACKGRID) Una publicación compartida de E! News (@enews) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 11:37 PST

'Ahora mismo están muy felices y les encanta compartir tiempo juntos. Ambos han madurado mucho en los últimos años y les hace mucha ilusión haber reconectado', sigue diciendo la fuente que ha hablado con la revista 'Entertainment Tonigh'. De momento, les hemos visto montando en bici, desayunando y en un partido de hockey (el que terminó precisamente en un beso). Sin embargo, el síntoma más definitivo de que esto va en serio es que Selena ha dejado de seguir a The Weeknd, su ex, en Instagram.

Selena ya no tiene contacto digital con Abel Tesfaye, pero tampoco sigue a Justin, con lo que se puede decir que aún no ha caído completamente en sus redes. En principio, parecía que Selena iba a mantener una relación amistosa con su ex, pero los últimos movimientos de este (primero acercándose a una ex de Bieber y luego, a su ex Bella Hadid), ha podido ser la gota que colme el vaso de la paciencia de Gomez. A ver en qué queda este 'cuadrángulo'.