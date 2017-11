21 nov 2017

Como muchísimas actrices de Hollywood, Natalie Portman se ha enfrentado en este último mes a la crudísima visibilización del acoso y abuso sexual que se produce en su profesión, por parte de los hombres con poder del cine. Y ante la tormenta de confesiones y acusaciones no ha tenido más remedio que reconocer, primero ante sí misma y luego públicamente, lo que tantas: que ella también ha sufrido acoso en innumerables situaciones.

'Cuando escuché a todas esas compañeras contando sus casos, pensé: 'Guau, qué suerte tengo de que no me haya pasado nada'. Sin embargo, al reflexionar, me di cuenta de que aunque definitivamente no he sido asaltada, sí he sido acosada y discriminada de una manera u otra en casi cada película en la que he trabajado. Pasé de no tener ninguna historia que compartir, a tener cien. Creo que este proceso de reconsiderar cosas que antes dábamos por sentadas como abusos lo están experimentando muchas otras compañeras'.

Durante su participación en el 'Vulture Festival' de Los Angeles, Portman puso un ejemplo de esta tarea de renombrar estas situaciones de abuso emboscadas en la normalidad. 'Recuerdo que, en una ocasión, un productor me invitó a volar con él en su jet privado en uno desplazamiento de trabajo que debíamos hacer. Cuando llegué, me encontré con que estábamos solos los dos y que en la parte posterior del avión había dispuesto una cama. Le dije que no me sentía cómoda con la situación y no pasó nada, pero lo que hizo no estaba nada bien. Fue inaceptable y manipulador. Por no hablar de lo asustada que estaba'.