El novio de JLo, humillado por su ex suegra

Si hay una pareja que parece encajar a la perfección, esa es la formada por Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, ex jugador en el legendario equipo de béisbol de los New York Yankees. Rodríguez es, además de ex deportista, un famoso comentarista deportivo en las cadenas de televisión Fox y ABC, y un exitoso empresario. Dominicano y apodado 'A-Rod', reconoce que no tiene formación al uso, pero que ha aprendido a fiarse de sus mentores y amigos.

'Nunca he tenido miedo a decir: 'No sé. ¿Puedes explicarme eso?'', ha reconocido recientemente en una entrevista publicada en la revista 'Vanity Fair'. De hecho, ha acertado al asociarse a algunos de los fondos de inversión más rentables de su país, hasta el punto de que el millonario Warren Buffet ha dicho de él que 'si nunca hubiera visto una pelota de béisbol lo habría hecho muy bien en los negocios'.

Otra versión, esta a cargo de la madre de su ex novia, recorre sin embargo hoy las redes sociales. Esther Wojcicki, madre de Anne Wojcicki, CEO y confundadora de la compañía tecnológica 23andMe, cuenta que A-Rod es algo así como un hombre básico. 'Me gusta A-Rod, es un hombre muy agradable. Viene de una familia hispana que nos gustó mucho, son muy dulces. Él parecía genuinamente enamorado de Anne. Pero enseguida me di cuenta de que no durarían mucho. Él no tenía ninguna formación académica. No podíamos mantener ninguna conversación intelectual sobre nada. Su principal interés era el futbol. Podía estar diez horas ante la tele viendo deportes. No quería salir en yate con Anne porque no estaba seguro de si la televisión iba a funcionar en alta mal. Le deseo a Jlo toda la suerte del mundo con él'.