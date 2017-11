Blogueras con sentido y personalidad

25 nov 2017 MujerHoy

En Mujerhoy.com estamos de estreno. Llegan nuevos aires a la web, nuevas firmas y contenidos protagonizados por blogueras capaces de decodificar el mundo en el que vivimos con su mirada incisiva y personal. Hoy presentamos a la sexóloga Valérie Tasso y a la experta en belleza Stefanie Milla. A ellas se sumarán la escritora Lea Vélez, hablando de maternidad en "Sí nos da la vida"; Pilar Ortega con su blog de teatro; además de la Espía en Hollywood, con los secretos más jugosos del cine; y nuestra Personal Lover y su blog sobre relaciones "Adictas al amor", capaz de sacarnos los colores y los flechazos.

BEAUTY CLICK

"Agradecida y emocionada, solamente puedo decir... ¡Gracias por venir! (A este blog, claro)". Stefanie Milla

"Agradecida y emocionada, solamente puedo decir... ¡Gracias por venir! (A este blog, claro)". Stefanie Milla

La bloguera Stefanie Milla. pinit

"Agradecida y emocionada, solamente puedo decir... ¡Gracias por venir! (A este blog, claro)". Stefanie Milla

"¿Podré desparramar?". "Sí". "¿Y podré ser muy sincera?". "No solo puedes, ¡sino que debes!". Y así, con estas respuestas, el equipo de Mujerhoy.com me convenció para iniciar este blog. De belleza, claro, que es de lo que llevo escribiendo desde hace más de 25 años. Eso me hace muy mayor (por aquel entonces se trabajaba en máquina de escribir con papel carbón y Tipp-Ex...), pero también muy veterana. ¿No dicen que la experiencia es un grado? Pues yo debo tener grados como para contribuir al calentamiento global. Aunque, como en belleza se usan tantos términos anglosajones, yo diría que tengo mucho expertise. ¿A que suena menos viejuno?

Me llamo Stefanie Milla y llevo, como os he dicho, muchos años escribiendo sobre belleza. Lo curioso es que me sigue gustando hacerlo. Y eso que ahora sé más de tapar canas y soy consciente de la verdad que hay tras la frase que dice "no pesan los años, sino los kilos". Me siguen divirtiendo las novedades, las últimas tendencias y hasta las locuras beauty. Y, encima, tengo la suerte de que, gracias a mi trabajo de editora de belleza, me llegan muchas novedades a casa. Otras las compro. Otras se las rapiñeo a las amigas. Ellas, en cambio, asaltan mi armario de chuches cosméticas cuando pueden. ¡Y bien que hacen!

Es justo a ellas, a mis amigas y conocidas, a quienes voy a robarles ideas y preguntas: voy a explotar su curiosidad para responder sus dudas a través de este blog, que me gustaría llenar de trucos, ideas prácticas y pocas ñoñerías. Quiero hablar sobre belleza con poco postureo, sentido común... ¡y hasta buen humor! A todas nos apetece vernos mejor y a ninguna nos sobra el dinero, ¿verdad? Ah, y recordad que tener alguna lorza, celulitis o un grano tampoco es un drama. Me gustaría entender la belleza como inversión (no como gasto): en cuidarnos, en vernos bien y, cómo no, en divertirnos

TÚ Y EL SEXO

"Pero... ¿Para qué otro blog sobre sexo?" Valérie Tasso

La bloguera y sexóloga Valérie Tasso. pinit

Me llamo Valérie Tasso, soy de nacionalidad francesa, y fui engendrada en mayo del 68 (ya apuntaba maneras…). Me licencié en ADE, cursé un doctorado en Interculturalidad y Relaciones Internacionales en Estrasburgo, trabajé en el Consejo de Europa y mi aspiración era acceder al cuerpo consular francés… Ese era el plan, sí, pero eso no fue lo que sucedió. El motivo fue que se cruzó en mi camino el "hecho sexual humano", que me resultó mucho más fascinante que las reuniones de los funcionarios de las Naciones22 Unidas. Ya en España, me doctoré en Sexología e inicié mi tarea de investigadora, terapeuta y colaboradora en medios de comunicación. He escrito seis libros sobre el tema y estoy aquí para lanzar preguntas y responder... de otra forma.

¿Qué es un orgasmo?

¿Se puede vivir sin sexo? ¿Es posible que yo sea una depravada? ¿Por qué en 'Juego de Tronos' están desapareciendo las escenas sexuales? ¿Por qué deseo cada vez menos a mi marido? ¿Qué estropea un encuentro sexual? ¿Qué es una infidelidad? ¿Por qué hay tantos blogs sobre sexo? Preguntas que casi siempre se suelen responder de la misma forma… con unas cuantas bobadas. Y ni siquiera con bobadas originales, sino con la misma que alguien dijo hace años, no para comprender el sexo sino para afianzar una única cosa: la bobada.

El "hecho sexual humano": ¿qué es y cómo se aborda hoy? Es un "hecho", algo dado, que nos condiciona y que, por sí mismo, no depende de nosotros poseerlo o no. Es "sexual", en cuanto que afecta a seres sexuados. Y es "humano", pues las dos anteriores condiciones también se dan en otras especies animales, pero en nosotros adquieren unas características específicas y de enorme complejidad.

Pero además, el "hecho sexual humano" es dependiente y un reflejo de su tiempo. Es decir, hoy se encuentra condicionado y refleja el marco ideológico que conforma ese "hoy". Un marco que, en mi opinión (y yo también soy un producto de nuestro tiempo), se podría definir, entre otras muchas cosas, por el de nuestra perpetua infantilización, por la repetición hasta el infinito de lo mismo presentado como novedad, por el individualismo exacerbado para acabar siendo todos cada vez más parecidos, y por la conversión de lo que nos afecta (los propios humanos incluidos) en una mera mercancía.

Todo ello se refleja en una profunda e inquietante transformación del hecho sexual humano que se encuentra más sometido que nunca a cuestiones como la "sobreinformación" (el número ingente y banal de información que tenemos sobre el sexo); la "hipernormalización" (la voluntad de que sea algo absolutamente normalizado y controlable a base de hacerlo transparente, sin tabúes o puntos oscuros); la intención de que se convierta en un útil para obtener el máximo rendimiento (como una maquinaria para producir euforia y gozo, cifrado en cantidad de orgasmos, duraciones e intensidades); y, en definitiva, la voluntad de convertir el sexo en algo que se presenta ridículamente simplificado (cargado de simplezas, reduccionismo y obviedades que lo conviertan en una mercancía "bien empaquetada" y "fácil de comprar"). Todas esas características afectan a nuestra sexualidad y especialmente a nosotras, las mujeres.

Es por todo ello que, a Mujerhoy y a mí misma nos ha parecido oportuno hablar de sexo y responder al reclamo de esas y otras preguntas. Queremos responder, pero de otra forma. De una forma muy poco al uso… ya irán ustedes viendo a qué me refiero. Y ello pasa por tratar a nuestras lectoras no como jovencitas que buscan distraerse, sino como adultas valientes que quieren potenciar su sentido crítico. Y es que el sexo es un asunto tan serio que requiere un gran sentido del humor. ¿Hablamos de sexo, entonces?