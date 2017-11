Delirio mediÃ¡tico en torno al posible compromiso de Meghan Markle

27 nov 2017

La rumorología en torno a la relación, confirmadísima, entre la actriz canadiense Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra está disparada. Tanto, que todo apunta a que la situación ya se le ha ido de las manos a la prensa del corazón estadounidense y británica. Ante la imposibilidad de publicar informaciones nuevas sobre el día a día de la pareja, y precisamente porque la gente está ávida de saber, empezamos a leer noticias sospechosísimas. Por ejemplo, esta sobre el anillo de compromiso que aún no hemos podido ver.

La revista estadounidense 'US Weekly' ha publicado que una fuente anónima ha contado cómo va a ser el codiciado anillo que, por cierto, aún no ha sido entregado a su destinataria. Aparentemente, se trata de una pieza de joyería diseñada por el mismo príncipe Enrique, con un detalle especialmente enternecedor: va a incorporar diamantes de un antiguo broche de su madre, la princesa Diana. Pero la filtración no se detiene ahí.

Según la misma fuente, la revista asegura que la boda tendrá lugar el próximo verano, el compromiso no se producirá mucho más allá de enero y tras la boda de miel vivirán en la casa de dos habitaciones en Nottingham. ¿No parecen muchos datos, demasiados? Algunos periódicos han llegado a publicar que Theresa May había despejado su agenda porque el anuncio del compromiso se iba a producir la semana pasada, cosa que tuvo que desmentir Downing Street (la Moncloa de Londres). ¿Se están volviendo locos los británicos con tanta expectativa?