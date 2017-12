La asistente de Kim Kardashian contraataca: ¿es la guerra?

1 dic 2017

Estaba claro que la relación entre Stephanie Shepherd y Kim Kardashian no iba a deshacerse así como así, con un silencio por parte de la asistente despedida y la diva de la televisión dando su versión oficial. Empleada y jefa desde 2013 y luego muy mejores amigas, su 'divorcio' se explicó con una supuesta incapacidad de Shepherd para llegar al mínimo esperado por Kardashian en el desempeño de sus nuevas funciones: hace unos meses, fue ascendida de asistente personal a manager de algunos de los negocios de Kim.

Claramente, estas explicaciones de la diva de 'Keeping Up with The Kardashians' y empresaria global hacen daño a la reputación profesional de Stephanie, que ha tardado varios días en reaccionar ante las palabras de su ex jefa y amiga. Resulta extraordinariamente complicado ir contra lo que afirma Kim y todo su clan detrás de ella: al fin y al cabo, tienen el poder de los medios y los medios para demostrar si Stephanie lo dio todo en su nueva labor o no. Esto es lo que ella tiene que decir al respecto de la indiscreción de Kim, a la que no le hubiera costado nada no echar descrédito encima de su ex empleada.

'Cuidarse a una misma no siempre tiene que ver con baños de burbujas y máscaras faciales de 20 dólares. A veces, pasa por meterse en la cama a las ocho de la tarde o dejar marchar a una mala amiga. Se trata de perdonarse a una misma por no alcanzar estándares imposibles y entender que mereces la pena. Quererse a una misma no siempre consiste en darse lujos, sino que es una estrategia de supervivencia'.