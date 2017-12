Las repugnantes fotos de Oliver Stone acosando a Salma Hayek

1 dic 2017

El director de cine Oliver Stone ha sido uno de los pocos hombres que han dado la cara por Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que acumula más de un centenar de acusaciones de abuso sexual por parte de actrices, colaboradoras y colegas de trabajo. Desafortunadamente, la razón por la que este dinosaurio del cine sale en defensa de un depredador como Weinstein podría tener que ver con su propio comportamiento inapropiado con las actrices protagonistas de sus películas.

Dos actrices, Patricia Arquette y Melissa Gilbert, y la 'conejita Playboy' Carrie Stevens han revelado que el director trató de sobrepasarse con ellas o las trató irrespetuosamente. Stevens aseguró que Stone la 'manoseo' en una fiesta cuando tenía 22 años y Arquette desveló en Twitter el comportamiento inapropiado del estadounidense tras una reunión de trabajo. Aunque la invitó a un estreno, le echó en cara que acudiera con su novio. '¿Por qué lo has traído?', le dijo. '¿Es eso un problema?', contestó ella, 'No debería ser un problema. Piénsalo, Oliver'. Gilbert ha contado cómo el director la humilló en un casting, en el que pretendía que interpretara una escena de humillación sexual a la que ella se negó.

Salma Hayek y Oliver Stone pinit

Sin embargo, la prueba de la actitud inapropiada del director quedó absolutamente plasmada en unas fotos de 2012 que han vuelto a circular en Internet. Oliver Stone estrenaba la película 'Salvajes' y compartía alfombra roja con sus protagonistas Salma Hayek y Benicio del Toro. Mientras posan, quedó inmortalizado cómo Stone no dejaba de mirar insistentemente el pecho de la actriz, que trataba de quitárselo de encima como podía. Al final, tuvo que decirle claramente 'No me toques, Oli', para impedir los avances del director delante de toda la prensa y, a la vez, evitar hacer una escena. La impunidad con la que actúan estos hombres con poder enfrente de todo el mundo es apabullante.