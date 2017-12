Las felicitaciones navideñas de la familia Kardashian

5 dic 2017

Ya nos tienen acostumbradas a su truco de posponer y suministrarnos por capítulos las imágenes y revelaciones más codiciadas de la familia. Y como buenas genias del marketing, la Navidad no iba a escaparse a esta particular manera de trocear su producto. Las Kardashian ya han fotografiado su felicitación familiar de este año, pero aún no nos la muestran entera, sino por secciones. El 'look', blanco y denim, no es demasiado festivo, y tampoco sabemos si las dos madres primerizas, Khloé y Kylie, dejarán que se vea en la foto sus incipientes tripitas.

Tenemos ganas de ver su foto este año, porque en 2016 la familia no se vio con fueras para reunirse y retratarse: demasiado que deglutir entre el robo a Kim en París, la hospitalización de Kanye y los líos entre Rob y Chyna. En 2015 tampoco tuvimos un posado total: dejaron que los pequeños de la familia (North West y los tres retoños Disick: Penelope, Mason y Reign) tomaran el protagonismo. Para compensar, Kourtney envió un Christmas ilustrado. Y en 2014 se quedaron directamente sin tiempo para hacerlo. Muy mal.

En 2013, sin embargo, la extravagancia campó a sus anchas en el posado navideño fotografiado por David Lachapelle al que faltaron todos los hombres de la familia excepto Bruce Jenner, al que encapsularon en un tubo gigante de cristal. El año antes sí que vimos a todos, todos, todos: estaban Lamar Odon, Rob Kadashian, Scott Disick y un lindo gatito, vestidos de impoluto blanco. Y en 2011 tiraron la casa por la ventana para fotografiar un retrato en 3D y 'total look' negro. El resto de los 'christmas' son ya una curiosidad casi casi 'vintage'. Tal como eran.

DAY 2 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 9:34 PST