El 'momento jefaza' de Margot Robbie

5 dic 2017

Dicen que está impresionante en la película que narra el polémico final de carrera de la patinadora Tonya Harding, una cinta que ella además produce. En la década de los 90, las dos máximas estrellas del patinaje estadounidense, Harding y Nancy Kerrigan, se vieron envueltas en un escándalo histórico: el ex marido de Harding golpeó brutalmente en una rodilla a Kerringan para impedir que pudiera competir en los Juegos Olímpicos de Lillehammer (Noruega). La interpretación de Margot Robbie es tan buena, que ya ha empezado a sonar como fuerte candidata en los próximos Globos de Oro y en los Oscar.

Por desgracia, no todo son buenos ratos para Margot Robbie, que a veces tiene que hacer frente a ruedas de prensa en las que las preguntas son claramente impresentables. Ella misma relató en una entrevista a la publicación estadounidense 'Page Six' que había tenido que tener 'un momento jefaza' para lidiar con algunos periodistas en una rueda de prensa. 'No dejaban de preguntarme que cómo llevaba la vida de casada y tuve que contestarles que estar casada no es precisamente mi mayor logro'.

'Tuve que decirles: 'Mi mayor logro ha sido producir esta pel√≠cula y conseguir un acuerdo con una gran productora de Hollywood para distribuirla a escala mundial. Ese ha sido mi mayor logro, no casarme'. Despu√©s de eso, todo el mundo se qued√≥ callado. No hubo m√°s preguntas. La verdad: estuvo muy bien', contin√ļa su relato Margot Robbie. Qu√© bien, qu√© bien que las mujeres ya no nos callamos. Que ya no interiorizamos que tenemos, necesariamente, que agradar.