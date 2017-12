Jane Seymour casi deja la actuación tras ser acosada

7 dic 2017

La actriz británica Jane Seymour lleva siendo una estrella del cine y, sobre todo, la televisión desde los 20 años. Sin embargo, los recuerdos que guarda de sus primeros años de carrera no son precisamente color de rosa. De hecho, en una entrevista en la televisión estadounidense, Seymour confesó el episodio que estuvo a punto de echar por la borda una carrera de éxitos. Un productor poderosísimo la invitó a un pase de cine en su casa, asegurándole que habría mucha otra gente invitada y que, además, quería proponerle un papel en su próxima película. Cuando llegó, qué raro, resultó que no había nadie más. Estaban solos.

'Lo que recuero que pasó a continuación fue que él no dejaba de decirme: 'Eres maravillosa, eres fantástica. Estoy tan contento... Le he dicho a todo el mundo que eres la actriz perfecta para nuestro proyecto. Al director y a todo el mundo. Ahora te toca a ti', me dice. '¿A mí?', pensé yo. No tenía ni idea de a qué se refería... Entonces me dice: 'Sí, ya sabes lo que tienes que hacer'. Entonces, me dijo que tenía que pasar un casting para conseguir el papel y puso su mano muy cerca de mi vagina'.

Seymour contó en la entrevista que le apartó y dije que se iba, cosa que le puso furioso. Además la amenazó: 'Si alguna vez le cuentas a alguien que has estado aquí y lo que ha pasado, no volverás a trabajar jamás en ningún lugar del mundo'. Más tarde, la actriz se enteró de que otro productor y su propio agente estaban implicados en la encerrona. 'Me sentí como un cordero al que llevaba al matadero. Ellos eran las personas que se suponía tenían que protegerme'.