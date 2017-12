Selena Gómez limita el acceso a su Instagram. ¿Por qué?

7 dic 2017

Compartir en google plus

En su imperio viral no se pone el sol: es de lejos la mujer más seguida de Instagram, con más de 130 millones de 'followers'. De hecho, el pasado septiembre se convirtió en la primera persona en todo el mundo que sobrepasó los 100 millones de fans. El asunto no pasaría de anecdótico si no fuera porque tal cifra le asegura la máxima remuneración en el planeta 'influencer': un post patrocinado en sus redes supera los 600.000 dólares. ¿Por qué cerrar su Instagram al gran público y perder audiencia potencial?

De momento, solo sabemos seguro lo que la propia Selena Gomez ha anunciado justo antes de cerrar su Instagram al público y limitar su acceso a sus 130 millones de amigos. 'Jamás dejaré que ninguna otra persona interprete mis palabras. Nunca más. Y tampoco volveré a invitar a nadie a mi casa. Me han hecho daño. Y lo más ridículo de todo es que nadie sabe lo que siente mi corazón cuando digo según qué cosas'. ¿De qué va todo esto? La hipótesis más factible tiene que ver con una entrevista que se ha publicado en la revista 'Billboard', que justamente acaba de nombrarla 'Mujer del Año' y dedicarle su portada.

En la entrevista, el periodista se fija en un oso de peluche gigante que, por su aspecto infantil, no pega con la decoración lujosa y minimalista de su casa. 'Fue un regalo'; le explica Selena. 'Cuando me lo dieron lo primero que pensé fue: 'Es ridículo, no puedo esperar a que surja la oportunidad de regalárselo a otra persona'. ¿Quién se lo habrá regalado para que Selena se enfade tanto por una tontería así? ¿Quizá Justin? Qué carácter...