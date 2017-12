Adriana Lima reniega de Victoria's Secret: ¿el fin de los ángeles?

11 dic 2017

'No volveré a quitarme la ropa nunca más para una causa vacía'. Con este tajante anuncio, la modelo brasileña Adriana Lima, una de las modelos más identificadas con el sentido y la sensibilidad que promociona Victoria's Secret a través de su desfile de 'ángeles', anunció ayer en Instagram que se baja del tren de la lencería sexy. Por lo que parece, la top ha visto el lado oscuro del negocio de la moda, su constante y casposa objetificación sexual de las modelos, y se niega a seguir colaborando en ella.

'Algo ha cambiado en mí. Todos los días, lo primero que pienso en cuanto me despierto es qué aspecto tendré. ¿Me aceptarán en este o aquel trabajo? Cuando una buena amiga me confesó que su cuerpo la hacía infeliz, me di cuenta de que, probablemente, la mayoría de las mujeres nos levantamos cada mañana tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, las redes y la moda nos impone. No se puede vivir así. No es ni mental ni físicamente sano. Así que he decidido que eso tiene que cambiar. No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía'.

Parece que esta revolución personal que está viviendo Adriana Lima ya está teniendo un impacto en el universo de Victoria's Secret. Lima ha dejado de seguir en Instagram a la mayoría de las otras modelos y a Ed Rakez, uno de los creativos del desfile, además de a la marca misma. Probablemente, su decisión no será contagiosa, pero quizá si haga reflexionar no solo a las mismas modelos, sino a una marca que sigue haciendo un espectáculo que cada vez resulta más viejuno y hortera, totalmente desconectado del papel que las mujeres quieren jugar desde ya en el mundo.