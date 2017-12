Meghan Markle, princesa de la vida corriente

11 dic 2017

Cuando uno mira a Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry de Inglaterra, no sabe si es guapa o no. Evidentemente es una chica atractiva, con su piel morena –es mestiza– y su abundante melena oscura. Pero lo que destaca en ella no es la perfección de sus rasgos, sino una vivacidad quizá común en Hollywood, pero poco corriente en la realeza británica.

Lo demostró en su primera entrevista, tras anunciarse el compromiso el pasado 27 de octubre. Ahí estaba a Meghan contando, con humor y con una gran dulzura, cómo Harry le pidió matrimonio mientras estaban cocinando el pollo para la cena y cómo quería responder 'sí' antes de que él terminara la propuesta. Todos pudimos ver cómo, en más de una ocasión, Meghan habló primero e interrumpió al príncipe. Pero también cómo le acarició las manos y, asintiendo, le miró con ternura.

No parece que nadie vaya a criticar a Meghan por interrumpir al príncipe, ni por ser divorciada, católica y tres años mayor que él, ni por lucir una gabardina blanca que ensanchaba ligeramente sus medidas. La actriz muestra una frescura que nos hace sentirnos identificados con su exótica historia de amor. Así que, poco a poco, la rigidez de la corte británica se desvanece.

Pero a lo que sí ha tenido que enfrentarse es a los comentarios racistas de algunos súbditos, que parece que evolucionan más lentamente que su octogenaria monarca. El príncipe Harry tuvo que pedir respeto y ella repitió en el encuentro con la prensa, en los jardines de Kensington, que se siente orgullosa de quien es y de dónde viene.

Meghan ha trabajado duro para abrirse paso y no parece que esos comentarios vayan a afectar la solidez de su personalidad. Ha dejado su carrera y se ha instalado en un palacio a 5.000 km de su casa. Ha abandonado también su colaboración humanitaria con varias organizaciones humanitarias, en especial con Naciones Unidas, con quien trabajaba en la igualdad de género. A partir de ahora se dedicará 'por completo' a las actividades de la casa real.

Ella ha explicado que todo esto no significa abandonar su vida, sino emprender una nueva etapa en compañía del hombre que ama. Seguro que abrirá un camino nuevo en la realeza. sabe lo que significa la solidaridad, la cercanía y la capacidad de escuchar. casarse con su príncipe puede ser otra manera de cambiar el mundo.