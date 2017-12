Kim Kardashian revela que sufrió un aborto temprano

12 dic 2017

Cada aparición televisiva de Kim Kardashian es una fiesta de declaraciones. Porque podemos saber de primera mano lo que ocurre y mucho antes de que nos lo cuenten en "Keeping Up with The Kardashians". Ayer, en su visita al programa de entrevistas de Ellen Degeneres, Kim Kardashian se explayó sin miedo acerca de la frustración que le está produciendo el proceso de la subrogación. Y hasta se le escapó que lo que espera es una niña.

“La dinámica es rara”, admitió Kim Kardashian sobre esta experiencia de maternidad alternativa. “Acudo a todas las citas con los médicos y trato de estar muy presente durante el embarazo, pero al no ser yo la embarazada no puedo traspasar ciertas líneas ni entrometerme demasiado en las vidas ajenas. Es muy frustrante, porque quiero enterarme de todo lo que afecte a mi bebé, pero confío muchísimo en la madre que he elegido. No quiero ser la persona que controla cada movimiento que hace. Está siendo un proceso muy largo, pero por suerte cada día que pasa lo llevo mejor”.

“Encontrar a una mujer en la que realmente confíes para traer al mundo a tu bebé es mucho más difícil de lo que nadie puede imaginar”, explicó Kim Kardashian a Ellen DeGeneres. “Tienes que asegurarte de que su estilo de vida es sano, tienen que pasar un test psicológico... Puede pasar un año hasta que se llevan a cabo todas las comprobaciones. Pero al final todo es por un buen motivo, porque la madre que nosotros queríamos resultó aprobada y es una persona estupenda, la ideal”.

Sin embargo, la revelación más dramática de la semana se produjo en el episodio semanal de "Keeping Up with The Kardashians". Fue Khloé Kardashian la que reveló que, antes de quedarse embarazada de Saint, Kim Kardashian se enfrentó a la durísima situación de sufrir un aborto temprano. Le implantaron un embrión que no llegó a buen término. Por suerte, ya no queda nada para que la familia crezca por fin con un bebé nuevo. Luego vendrán los de Khloé Kardashian y Kylie Jenner. ¡Vaya año!