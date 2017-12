Teorías sobre las axilas sin depilar de Gigi Hadid

12 dic 2017

Volvemos a hablar de una de las cuestiones que más debate han suscitado este año por la polarización de opiniones al respecto: ¿depilarse las axilas sí, obligatoriamente, o se puede relajar la norma? Siguiendo los pasos de rebeldes como Julia Roberts o Madonna, varias actrices se han fotografiado este año mostrando axilas con vello, entre ellas Cara Delevingne, Kristen Stewart o Lola Kirke. Sin embargo, es la primera vez que vemos a una 'top' como Gigi Hadid rebelándose de una manera tan abierta contra una de las normas principales de la feminidad: eliminar el vello de todo el cuerpo, menos de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto?

En principio, nada revolucionario. La foto de Gigi Hadid con las axilas sin depilar no forma parte de una gran campaña con millones de euros de presupuesto, sino de un calendario de una revista de moda, 'Love', con intención de epatar. Además, Gigi Hadid aparece vestida con ropa deportiva (de su línea para Tommy Hilfiger, 'of course') y simulando un sudoroso entrenamiento, con lo que el supuestamente subversivo mensaje se diluye un poco: las chicas deportistas sí pueden permitirse no depilarse o no hacerlo perfectamente. En el pequeño vídeo de la sesión, Gigi Hadid mira a cámara y dice: “Stay strong” (“Sed fuertes”), cerrándose así la típica imagen de la chica chicazo, deportista y fuerte, tanto como para no depilarse las axilas. Nada que ver con lucir axilas pobladas en la alfombra roja, como hizo Lola Kirke o Miley Cyrus.

Sin embargo, algo parece moverse en el congelado mundo de las modelos, donde la rebeldía ante las normas no escritas de la moda se paga con el ostracismo. Hace unos años hubiera sido impensable que una modelo de primera fila apareciera sin depilar, fuera el contexto el que fuera. De alguna manera, parece que cierta divergencia, aunque sea en pequeñísimas dosis, está empezando a considerarse aceptable en el universo 'fashion'. Llamémoslo una 'nanorevolución'.