Los 9 resbalones fotográficos más vergonzosos de 2017

14 dic 2017

No siempre las estrellas logran estar todo lo perfectas que requiere la ocasión. A veces son ellas las que resbalan con sus estéticas arriesgadas y otras veces son las revistas, que se pasan o no llegan con el retoque digital. Por suerte, cada vez más 'celebrities' se quejan cuando las revistas llevan su prerrogativa de modificar las imágenes a sitios que no les gustan. Y gracias a ello nos enteramos de sus errores.