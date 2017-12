Salma Hayek: “Harvey Weinstein también es mi monstruo”

14 dic 2017

Su testimonio es estremecedor pero, como ella misma admite, solo es 'una gota de agua en un océano de tristeza y confusión'. Salma Hayek ha escrito una carta al diario estadounidense The New York Times en la que llama a Harvey Weinstein 'mi monstruo durante muchos años', y revela todo tipo de detalles sobre su relación con él. Lo cierto es que Hayek apareció en bastantes películas de Miramax, la productora que ahora se encuentra en el objetivo de todas las críticas. En el lugar donde todos hacían oídos sordos y ojos ciegos a la violencia sexual del jefe.

Salma Hayek también sufrió el constante insistir de Harvey Weinstein en mantener relaciones sexuales con ella. En su texto, hace una lista con todas las negativas: 'No abrirle la puerta a cualquier hora de la noche, hotel tras hotel, localización tras localización, donde aparecía de forma inesperada, incluyendo un lugar donde estaba haciendo una película en la que ni siquiera estaba involucrado. No a ducharme con él. No a que me pudiera ver mientras me duchaba. No a que me diera un masaje. No a que dejara que un amigo suyo desnudo me diera un masaje. No a que me practicara sexo oral. No a que me desnudara delante de otra mujer. No, no, no, no...'.

Sus negativas fueron enfadando cada vez más al director, que llegó a amenazarla de muerte: 'Te mataré, no creas que no soy capaz'. De hecho, Hayek confiesa que cree que lo único que la protegió de la posibilidad de ser violada fue su amistad con gente importante como George Clooney o Quentin Tarantino, ya que por entonces no era nadie en Hollywood más que una aspirante latina. La rabia de Weinstein, sin embargo, no cedió ni un solo momento. De hecho, convirtió el rodaje de 'Frida', la película que Hayek inocentemente puso en sus manos pensando que sería el mejor productor para llevarla al éxito, en un infierno.

Además de todo el acoso que tuvo que sufrir mientras trabajaban el el proyecto, al final tuvo que enfrentarse a la decisión de Weinstein de no rodar si Hayek no conseguía un montón de dinero, un director de primera fila y un buen montón de actores famosos que se embarcaran en el reparto. Una vez lo consiguió, Weinstein añadió otra condición para seguir adelante: que accediera a rodar una escena de sexo explícito con Ashley Judd, su compañera de reparto, desnudo frontal incluido. Ha sido precisamente Judd la que le pidió que diera su testimonio sobre Weinstein y se sumara al río de mujeres abusadas de #YoTambién.