Las Kardashian se reagrupan (inmobiliariamente hablando)

15 dic 2017

Puede que el común de los mortales tienda a hacer su vida más o menos lejos de sus progenitores, pero en el caso de las Kardashian sucede todo lo contrario. Kris Jenner se ha comprado una mansión de 10 millones de dólares justo enfrente de la propiedad de su hija Kim. ¿Será un movimiento sorpresa de la matriarca del clan o contará con todos los parabienes de su hija favorita? El año que viene, madre e hija estarán a pocos metros de distancia, cosa que facilitará que la abuela pueda estar cerca de sus nietos. Al menos, de algunos de ellos.

La casa en cuestión sigue al pie de la letra los mandamientos inmobiliarios de la familiar Kardashian-Jenner: es inmensa y lujosa. Cuenta con seis habitaciónes (que sepamos Kris Jenner vive sola), siete cuartos de baño, bar, teatro, piscina, spa para 10 personas, un espacio exterior para barbacoa y fogata... Todo en casi 3.000 metros cuadrados de casa, enclavada en un terreno de casi 20.000. Suficiente por si la numerosísima familia Kardashian-Jenner decide quedarse a pasar el fin de semana.

Como siempre que una nueva propiedad entra en la familia, se esperan grandes obras y redecoraciones, pero se espera que podamos ver el resultado de la reforma en la próxima temporada del 'reality' familiar, 'Keeping Up With The Kardashians'. Se rumorea que Kris querrá trasladar piedra por piedra tanto su cuarto de baño negro como su armario, en especial el espacio para su colección de bolsos Birkin, que no para de crecer. Seguro que su hija Kourtney tiene mucho que decir al respecto de la decoración. Veremos cómo queda...