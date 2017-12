Kim Kardashian sube a su app el 'making of' de su Ãºltimo desnudo

15 dic 2017

Ya sabemos que a las fans acérrimas de Kim Kardashian les da mucha rabia esto: que compartamos planetariamente el contenido de su app de pago. Pero, la verdad, es que es inevitable, porque la gran diva de 'Keeping Up with The Kardashians' sabe reservar para sus mejores 'followers' su material más preciado. Esta vez tiene que ver con la última sesión fotográfica de desnudo que ha realizado, especialmente pensada para promocionar su colección de maquillaje 'Ultralight Beams'.

Gracias a este canal y a la necesidad constante de colgar material nuevo, hemos podido ver fotos tan divertidas como esa en la que el estilista Chris Appleton le sujeta el pelo, como si estuviera ajeno a la ley de la gravedad. Además, Kim ha compartido otras instantáneas en las que la vemos durante la sesión, posando en un set totalmente recubierto con papel metálico. Por desgracia, no ha colgado ninguna foto del proceso de deshacerse de la ingente cantidad de purpurina que tuvo que usar para recubrir prácticamente todo su cuerpo. ¿Cuánta gente necesitaría para librarse de ella?

Sin embargo, algunos tuiteros no acaban de entender que la mujer que se presenta como madre amantísima y confiesa su frustración por no poder volver a concebir y tener que subrogar el parto de su tercera hija, siga desnudándose. La verdad: eso es no haber entendido demasiado bien el espíritu primigenio de las Kardashians, unas mujeres que viven por y para su cuerpo serrano, entendido como un objeto de decoración más.