Dos modelos acusan a Terry Richardson de obligarlas a hacer sexo oral

15 dic 2017

El pasado miércoles, la modelo y diseñadora Lindsay Jones acusó al fotógrafo Terry Richardson, el mayor depredador de la moda del que tenemos noticia, de asaltarla durante una sesión de fotos en 2007. En una entrevista concedida al 'HuffPost', Jones relató cómo Richarson la forzó hasta el punto de eyacular en su boca. El fotógrafo negó tal cosa, y su abogada llamó a la modelo una 'oportunista en busca de publicidad'. Sin embargo, ahora otra mujer cuenta una historia muy parecida. Prácticamente idéntica.

El periódico 'Daily News' ha publicado una entrevista con la modelo Caron Bernstein, quien relata prácticamente la misma historia de una sesión que tuvo con Richardson en 2003. El fotógrafo se sacó el pene, lo aproximó a la cara de la modelo y la forzó a realizar sexo oral, para terminar eyaculando en su pecho. 'Mi cerebro sencillamente se paralizó. No podía mover un músculo. No estaba actuando como una modelo, sino como un ciervo deslumbrado. No estaba drogada. No estaba esposada. Gracias a Dios, no pasó nada. Pero de alguna extraña manera, si hubiera pasado me habría sido más fácil perdonarme a mí misma no haber luchado para quitármelo de encima'.

De nuevo, los abogados de Terry Richardson han vuelto a contestar que el contacto sexual entre el fotógrafo y la modelo fue consensuado y que ella accedió a ser fotografiada en situaciones sexualmente explícitas. Sin embargo, varios amigos de la modelo admiten que ella les contó que había sido asaltada por Richardson nada más ocurrir el incidente. Desde hace una década, son ya casi una docena de modelos las que han acusado a Richardson de asalto sexual. Sin embargo, no ha sido hasta este año que las directoras de las revistas y los directores creativos de las firmas de moda han decidido dejar de publicar sus fotografías.