Eugenia Martínez de Irujo: "Todo lo bueno que me está pasando me lo manda mi madre"

18 dic 2017

"Veinte años... ¡Es la relación más larga que he tenido en mi vida!". Esto es lo primero que le viene a la cabeza a Eugenia Martínez de Irujo, que acaba de cumplir 49, cuando piensa en las dos décadas que lleva formando parte de la firma Tous. Entonces ella era una veinteañera –"Ni siquiera me había casado…", afirma–, pero recuerda perfectamente su primer contacto con la marca. "Me llamaron en verano, yo estaba en Marbella y quedamos para comer. Desde el principio, Rosa Tous me explicó que no quería que fuera una colaboración puntual, sino un vínculo con futuro; y mira dónde estamos. Tous y yo hemos evolucionado juntos, he sido testigo de su crecimiento y ha sido una experiencia brutal. Estoy muy orgullosa de formar parte de ello", explica

Nos remontamos a finales del siglo pasado y Tous no tenía nada que ver con el gigante de la joyería y los accesorios que es hoy. Entonces comenzaba su expansión internacional con la apertura en Japón de su primera tienda en el extranjero y hoy cuenta con más de 500 repartidas por todo el planeta. Así que Eugenia solo sabía de Tous que "hacía unos ositos", porque eso es lo que le había contado una amiga de Barcelona, y no tenía ningún conocimiento de joyería, pero su espíritu inquieto la llevó a aceptar la propuesta. "Era un mundo totalmente desconocido para mí y la idea me pareció muy apetecible". Al principio, ella solo era imagen de la firma, asistía a las presentaciones de las colecciones a los medios o a las inauguraciones de tiendas. "Un poco florero, vaya", reconoce con sinceridad. Pero cinco años después empezaba a hacer sus primeros diseños.

Sudadera y falsa de seda de Bottega Veneta y joyas de Tous. pinit

Una faceta desconocida

Aparentemente, todo fue fruto de la casualidad, aunque detrás hay una historia muy bonita. "De pequeña, me encantaba dibujar. Recuerdo que mi madre siempre llevaba un bloc y unas pinturas y a mí me fascinaba el color. ¡Todavía lo conservo!", cuenta. El caso es que esa afición la acompañaría siempre y, un día, estando en su casa de campo, a Eugenia le dio por decorar viejos álbumes de fotos. "Una vez un rotulador explotó e intenté arreglar la página con el dedo. Me quedó muy bonita y cogí unas témperas que le habían regalado a mi hija. Empecé a pintar con las manos y me enganché tanto que me quedé despierta hasta las siete de la mañana. En esa casa, mi madre tenía un estudio de pintura, así que, después, me animé con los pinceles… Nunca he enseñado lo que hago, porque soy muy pudorosa y admiro tanto a los artistas que no me puedo considerar una pintora. Ni he dado clases ni tengo ninguna técnica, solo pinto lo que me sale. Pero a raíz de aquello fue que les propuse empezar a diseñar. En precioso dibujar algo y que luego en Tous lo conviertan en realidad, es como mágico".

Mi cara es el espejo del alma. Soy transparente y si estoy pletórica se me nota". Eugenia Martínez de irujo

Desde entonces, ya son cerca de 20 colecciones Eugenia by Tous que reflejan su estilo tan particular: desenfadado, divertido y con un punto hippy. Como el de su madre, la duquesa de Alba. "Algún gen suyo tenía que sacar ¿no? –dice entre risas–. La verdad es que ella era mi mayor fan. Imagínate, entre el amor de madre y que se lo colgaba todo. Cualquier cosa que le regalaras se la ponía en el cuello, los brazos, los tobillos… Yo solía enseñarle las muestras de mis diseños de Tous y siempre le encantaban". Ahora se cumplen tres años de su fallecimiento y Eugenia la recuerda con una sonrisa. "La echo mucho de menos y me acuerdo constantemente de ella, pero sin dolor; siempre de los buenos momentos y de los golpes tan divertidos que tenía. A mi madre la llevo en el corazón y no me hacen falta misas ni homenajes para recordarla. Al final, esas cosas son muy mediáticas y no me interesan. La tengo muy presente y sé que todo lo bueno que me está pasando me lo manda ella", explica.

Jersey y falda de Juan Vidal y joyas de Tous. pinit

Porque Eugenia está en un gran momento vital. Ni confirma ni desmiente si su boda en Las Vegas con Narcís Rebollo, presidente de Universal Music, es algo que va más allá de una broma, pero no le cuesta reconocer que se siente "muy feliz". "Yo soy transparente. Si estoy triste, disgustada o pletórica me lo notas. Mi cara es el espejo del alma. Y si me caes bien o mal, o tengo algo atravesado que necesito soltarlo, también. Me encantaría ser más diplomática, pero no puedo evitarlo", afirma.

Un rasgo de su carácter con el que Rosa Tous y ella tuvieron que aprender a lidiar al comienzo de su relación. "Ella dice que al principio era todo muy complicado, porque yo era joven, muy tímida y muy rebelde, no me gustaban nada las fotos y me enfadaba, pero que he cambiado muchísimo", cuenta.

Tanuca y un secreto real “Tanuca es mi última colección de la serie Eugenia by Tous y la que más me ha tocado: desde el principio todo ha sido mágico”, afirma al referirse a la colección que lleva por nombre el apodo con el que su abuelo llamaba a su madre. “Todas las joyas tienen su propia historia detrás, pero entre ellas, la de Amitié es increíble”, continúa. Y lo es. Cuando Eugenia Martínez de Irujo nació, la reina Victoria Eugenia –madrina de la duquesa de Alba y a la que debe su nombre–, le regaló un colgante con la inscripción Amitié [amistad], que ella, a su vez, había recibido de la reina Victoria de Inglaterra. Un día Eugenia lo llevó al cuartel general de Tous, en Manresa, para utilizarlo como inspiración y Rosa Tous descubrió que el colgante se abría y escondía en su interior un pequeño mechón de pelo de la célebre monarca británica. “Mi madre había muerto sin saberlo, fue un momento impactante. Estuve como dos semanas soñando con la historia. ¡Me hacía unas películas!”, explica. La réplica de esa joya, disponible en dos tamaños, acompaña siempre a Eugenia y, desde ahora, también a las clientas de Tous.

Lealtad a toda prueba

Al principio era un poco florero, pero lo que diseño ahora es cada vez más yo". E.Martínez de Irujo

De hecho, en las redes sociales Eugenia siempre se refiere a Rosa como su "segunda madre". "Hay muchísimo cariño entre nosotras y una gran lealtad por las dos partes. Le estoy muy agradecida, porque me ha dado una oportunidad enorme en todos los sentidos. Por un lado me ha facilitado ser independiente económicamente, que es importantísimo; y por otra, me ha permitido adentrarme en el mundo del diseño de joyas, que es fascinante". Y todo sin tener que renunciar a su esencia.

Abrigo y vestido de Christian Dior y joyas de Tous. pinit

"No soy nada de joyones y sería incapaz de diseñar algo que no llevaría. Me encantan las piezas muy pequeñas, con cuerdas finas y piedras de colores, y mezclar unas con otras –explica–. Prefiero lo que diseño últimamente, que es muy yo, que lo que hacía al principio; ahora lo veo y pienso: "¡No me lo pondría ni loca!". También me cuesta hacer pendientes, porque no suelo llevarlos. Rosa es en lo primero que se fija en cuanto me ve. Y yo me echo el pelo a la cara para que no se dé cuenta. En los 80 me los ponía enormes y los aborrecí".

De la próxima colección para Tous, solo puede adelantar que hay elefantes "con la trompa hacia arriba, por supuesto", portadores de buena suerte. Porque además de ser un talismán, Eugenia adora los animales desde que era una niña. "¡Tengo tres cerdos!", dice.

Le digo a mi hija que es libre de hacer lo que quiera, siempre que tenga los pies en la tierra". E. Martínez de Irujo

"Recuerdo que cuando nacía un cachorro me moría de la emoción y pensaba: "El día que tenga un hijo se me va a caer la baba". Y así ha sido. Yo no soy muy niñera, pero surgió un sentimiento que nunca había tenido y aluciné. Es lo más maravilloso que he hecho en mi vida", afirma cuando habla de Tana, la hija que tuvo hace ya 18 años con Francisco Rivera. "Cada año que cumplía me daba mucha pena –reconoce–, porque quería que se quedara en ese momento, pero todas las épocas tienen su encanto. Me lo paso bomba con ella y nos reímos mucho juntas, aunque ahora está en plena juventud, empieza a salir, ya sabes... Pero yo le dejo mucha libertad porque te hace más responsable. A mí me han educado así y soy de la opinión que si te tienen muy atado, llega un momento en que necesitas liberarte y te despendolas. Yo siempre le digo que es libre de hacer lo que quiera, siempre que piense con la cabeza y tenga los pies en la tierra. Además, da igual lo que le transmitas porque si no se pegan ellos el batacazo… Pero entre nosotras hay una gran conexión y confianza y nos lo contamos todo. Eso es buenísimo". Y seguro que Tana se colgará al cuello los elefantes, como habría hecho su abuela y como hará su madre. Entre otras cosas, para que la buena racha continúe…

