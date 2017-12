18 dic 2017

A veces, lo que necesitamos escuchar no es precisamente lo que más nos apetece. Otras, las mujeres que podrían advertirnos de los errores que cometemos no ven la oportunidad para hacerlo. Por suerte, Angelina Jolie es capaz de superar todos los obstáculos que se proponga. No en vano ha pasado de sex symbol de libro a directora de sus propios filmes y embajadora de Naciones Unidas especializada, nada menos, que en violencia contra las mujeres en tiempos de guerra. Si hay una mujer famosa que lo ha visto casi todo esa es ella.

Este fin de semana, en una charla en Nueva york sobre su última película. 'First They Killed My Father', una historia encuadrada en el terrible genocidio en Camboya (allí adoptó a su hijo Maddox), Jolie dejó caer el mensaje feminista que más silenciosamente discurre por las revistas y websites: una reconsideración sobre nuestro consumo en general y nuestro consumo de moda en particular. Esto fue lo que quiso decirle a las mujeres más jóvenes del auditorio:

'Vuestra inteligencia lo es todo. Lo que importa es vuestra mente y lo que la alimenta. Veréis: la mujer que se pasa el día de compras va a ser el tipo de mujer que se pasa el día de compras. Pero si pasa el día leyendo, viajando, aprendiendo y hablando con la gente, será esa otra mujer. Esa que es la que realmente queréis ser. Tenemos que alertar a las mujeres jóvenes sobre este particular, porque lo que lo que les llega es, sobre todo, que se vayan de compras. De esa forma podrán conocer y sentirán que conocen. Así podrán hacer lo que hay que hacer, porque estarán más en contacto con el mundo'.