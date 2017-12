El misterio sobre el pelo de Beyoncé, ¿resuelto?

18 dic 2017

Una duda razonable está instalada en las fans de todo el mundo al respecto del pelo de Beyoncé: ¿Cómo es su verdadero pelo? ¿Tiene alguno? Desde que conocemos la cantidad de apliques, extensiones y pelucas que las estrellas usan para aparentar una melena megavoluminosa o cambiar de estilo sin cortes ni tintes dolorosos, la ausencias de certezas se ha instalado en nuestro juicio capilar. Véase la enorme y rizada cola que lució en su Instagram el pasado 19 de diciembre. Todo ese pelo no puede pertenecer a la misma persona.

Para disipar la peor de las dudas, que Beyoncé tiene el pelo cortísimo o apenas pelo, su estilista, Neal Farinah, ha tenido que colgar en su Instagram varias fotos de la cantante con la etiqueta #pelonatural para dejar claro que sí, que la de Houston tiene cabello y bien bonito. Incluso ha colgado un vídeo en el que sugiere que las incrédulas revisen la creencia de que las mujeres negras no tienen pelo o su textura no es agradable. Pero la cosa no se ha quedado ahí.

Para rematar la cuestión, ha sido la madre de Bey, Tina Lawson, la que ha cerrado por completo la discusión al respecto del cabello de su hija. En una foto que ha subido a su perfil de Instagram este fin de semana, se ve de espaldas a Beyoncé y a su larguísima melena rubia. Lawson escribe bajo la foto: 'Centímetros!!!! Muy feliz de que mi niña vuelva a tener melena. ¡Va a superar a la mía propia!'. Pues nada. Misterio resuelto.