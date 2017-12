Kim Kardashian a su madre: “No te avergüences de mí”

19 dic 2017

Si tenemos adicción a 'Keeping Up with The Kardashians' es por cosas como esta: ¿en qué 'reality' te dejan asistir a sesiones de entrenamiento para lidiar con la prensa, con momentos terriblemente incómodos y reveladores que tocan zonas muy muy sensibles de la historia familiar. En ninguno. Y aunque es seguro que toda la familia se cuida mucho de salvaguardar su intimidad más honda, es cierto que asistimos a situaciones y conversaciones a las que hay que echarle mucho valor para ver televisadas. Como por ejemplo, esta.

Todas las hermanas menos Kylie tuvieron que enfrentarse a las peores preguntas que los periodistas podrían hacerles, con el objetivo de preparar con antelación respuestas y no quedarse en blanco ante cuestiones más que incómodas. A Kendall, por ejemplo, le plantearon la temida pregunta que tanto ha estado evitando acerca de su gigantesca metedura de pata al protagonizar un anuncio de Pepsi que la marca tuvo que retirar por el escándalo que suscitó que utilizara como escenario una manifestación antirracista. Jenner contestó: 'Había muchos factores que me cegaron. Mucha gente en la que yo tenía fe y en la que confiaba'. Sus asesores le aconsejaron que no se mostrara tan a la defensiva tanto con sus palabras como con su lenguaje corporal.

Sin embargo, el momento más complicado llegó cuando se puso encima de la mesa un comentario publicado en la revista 'The Hollywood Reporter', en el que se hablaba de 'una marca valorada en mil millones de dólares que comenzó con una cinta sexual'. En ese momento, Kris Jenner, la matriarca, bajó la mirada. Fue tan evidente, que el consultor tuvo que recomendarle expresamente: 'Creo que tendrías que intentar mantener el contacto visual y que no se notara que estás como 'arggh''. Sin embargo, fue Kim Kardashian la que se mostró más molesta con su madre y terminó diciéndole: '¡No te avergüences de mí!'.