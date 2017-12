Algo (o alguien) no marcha bien entre Selena Gomez y Justin Bieber

20 dic 2017

Aunque ellos parecen felices como si fuera la primera vez, algo no termina de marchar en esta segunda oportunidad que se están dando Selena Gomez y Justin Bieber. Si no, ¿cómo entender que se haya publicado en todo el mundo que la madre de Selena, Mandy Teefey, haya tenido que ser ingresada en el hospital por haber perdido los nervios debido a la relación de su hija con el cantante? La afirmación es fuerte y circula por las revistas estadounidenses más prestigiosas.

La noticia saltó a la web de cotilleos TMZ, donde se afirma que el ingreso sucedió a continuación de una fuerte discusión entre Selena y su madre por la relación que mantiene con Bieber. De hecho, parece que Selena le habría revelado a su madre que estaba asistiendo a terapia de pareja con el cantante. Sin embargo, un portavoz de la familia dijo a la revista 'People' que nada de esto es verdad: 'Ha sido una temporada de mucho estrés para Mandy e ingresó voluntariamente para hacerse un chequeo rutinario. No se trata de Justin'.

Sin embargo, esas misma fuente admitió que 'es verdad que la familia no aprueba que Selena haya vuelto con Justin, pero la pelea no fue solamente por eso'. Por su parte, el cantante comentó a la misma revista que no quiere hacer nada que vaya a ocasionar tensiones entre Gomez y su familia. No parece que ninguna de las partes esté demasiado contenta con la dirección que está tomando la vida de la cantante y productora. De hecho, él no está invitado a pasar ningún día de estas Navidades en casa de ella, pues la familia aún no se cree que vaya a portarse totalmente bien. Cuántos obstáculos para Selena y Bieber... Terminarán convirtiéndolos en una especie de Romeo y Julieta.