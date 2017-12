Eva Longoria espera su primer hijo

20 dic 2017

Apenas ha pasado un año y medio de su boda y ya tienen algo más que celebrar: Eva Longoria, de 42 años, y José Bastón, ejecutivo de Televisa, esperan su primer hijo para la primavera de 2018. Se trata del primer retoño de la actriz y del cuarto del mexicano, quien estuvo casado durante diez años con Natalia Esperón con la que tuvo tres hijos: José, Tali y Mariana.

La historia de amor de la actriz y el Presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa comenzó en 2013, cuando se conocieron gracias a su amigo común. Sin embargo, hasta su segundo encuentro meses después no se decidieron a salir juntos. 'No nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que éramos el uno para el otro', ha asegurado la actriz en varias entrevistas.

Sin embargo, nada más casarse, las preguntas sobre un posible maternidad no dejaron de salirle al paso. 'Todo el mundo dice que estoy radiante, pero no estoy embarazada, simplemente enamorada', declaró hace unos eses a la revista 'InTouch'. 'No pensamos de momento tener hijos, sólo llevamos cuatro meses casados... Si pasa, pasa, y si tiene que ocurrir será una bendición'.

El momento no puede ser mejor para Eva Longoria y su flamante marido. La actriz y productora está preparando una versión de la serie española 'Gran Hotel' para la televisión estadounidense. La historia de esta nueva versión se desarrollará en un hotel de Miami Beach y se emitirá en la cadena ABC, donde se considera a esta producción 'el Downton Abbey español'.